Închisoare pe viață pentru un bărbat care și-a ucis mama. Motivul halucinant: ”Nu am vrut. Pur și simplu, mi-am pierdut capul”

Un caz șocant a zguduit comunitatea din Birmingham, Marea Britanie. Surjit Singh, un bărbat în vârstă de 39 de ani, și-a ucis mama, Mohinder Kaur (76 de ani), după ce aceasta i-a confiscat telecomanda televizorului. Crima a avut loc pe 29 septembrie anul trecut, însă vineri el a fost condamnat la închisoare pe viață de Curtea Coroanei din Birmingham, relatează Metro.co.uk.

Potrivit documentelor din instanță, Singh și-a alergat mama prin casă înainte de a o lovi cu piciorul și a o călca pe cap, gât și membre. Poliția, alertată de vecini, a intrat cu forța în locuință și a găsit-o pe femeie conștientă, întinsă pe podea. Ea a fost transportată de urgență la Spitalul Regina Elisabeta, dar a murit în aceeași zi.

„Nu am vrut să fac asta. Pur și simplu, mi-am pierdut capul”, a spus Singh în timp ce se afla în custodia poliției.

Instanța a reținut că atacul a fost alimentat de consumul excesiv de alcool și cocaină: în ziua precedentă, Singh băuse 700 ml de whisky, opt până la zece doze de bere și consumase două grame de cocaină. De asemenea, se certase cu fratele său, aruncându-i cărămizi în grădină, și o pălmuise pe sora sa, amenințând-o că „îi va stinge luminile”. În noaptea crimei, mama lui îl criticase pentru starea de ebrietate și îl obligase să părăsească locuința.

Judecătorul Simon Drew KC a subliniat că Singh avea grijă de mama sa și se ocupa de cumpărături și de gestionarea finanțelor acesteia, însă violența sa a fost „extremă și disproporționată”.

Singh a pledat vinovat de crimă în cadrul audierii preliminare și va ispăși închisoare pe viață.

