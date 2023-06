Închisoare pe viață pentru fostul soldat din Legiunea Străină care a împușcat mortal cu 7 gloanțe un tânăr hacker din Bacău. Banalul motiv al crimei feroce

Fostul luptător în Legiunea Străină și fost luptător K1, Achim Ștefan, va face închisoare pe viață pentru uciderea tânărului hacker din Bacău.

Două instanțe de judecată, Tribunalul Bacău și Curtea de Apel Bacău, au decis ca individul să primească închisoarea maximă, respectiv detențiunea pe viață. Achim și-a împușcat victima în cap cu șapte gloanțe. Tânărul de 21 de ani făcuse greșeala fatală să-l înșele la o tranzacție pe internet cu 500 de euro.

Crima, de o ferocitate ieșită din comun, s-a petrecut în municipiul Bacău, în seara zilei de 09.03.2020, în jurul orelor 20:00, în scara unui bloc. Cezar Iulian Oancea, în vârstă de 21 de ani, cunoscut pentru veleitățile sale în domeniul IT, a fost găsit de către vecini, fără suflare într-o baltă de sânge, pe holul de la parterul blocului.

O anchetă complexă, în care au fost implicate forțe impresionate din Poliția Română și Franceză a dus la identificarea și prinderea criminalului, care a reușit să fugă din România imediat după comiterea crimei. O eroare a partenerei sale de viață i-a dus pe anchetatori direct în pensiunea din Franța unde Achim încerca să-și șteargă urmele.

Ce a declanșat furia de neoprit a criminalului

Conflictul dintre fostul luptător din Legiunea Străină și tânărul hacker din Bacău a pornit de la o banală tranzacție pe internet. Achim își dorea un program special pentru interceptarea de la distanță a telefoanelor. Partenera acestuia l-a contactat pe internet pe Cezar care s-a oferit să le vândă respectivul program. Cei doi s-au întâlnit în centrul municipiului Bacău, doar că tânărul s-a panicat, a refuzat banii cash și a cerut ca plata să fie făcută în bitcoin într-un anumit cont. Femeia s-a conformat, a efectuat plata potrivit indicațiilor, doar că tânărul hacker nu s-a ținut de promisiune și nu i-a remis programul așa cum fusese înțelegerea.

Acesta a fost motivul care a declanșat furia fostului luptător din Legiunea Străină. Individul și-a luat pistolul, un Makarov pe care îl deținea și îl introdusese în România ilegal, s-a dus la domiciliul unde știa că locuiește Cezar și l-a așteptat să se întoarcă acasă.

Se pare că între cei doi ar fi avut loc o discuție în contradictoriu, chiar și o îmbrânceală (zgomotele specifice fiind auzite de către vecini) pentru ca în cele din urmă Achim să tragă în neștire mai multe focuri de armă înspre cel care îndrăznise să-l înșele. După ce l-a împușcat, criminalul i-a luat victimei cele două telefoane, dar și rucsacul în care se afla un laptop și alte bunuri personale.

Cum au dat de urma ucigașului

Telefoanele au fost găsite de către polițiști aruncate la un coș de gunoi din apropierea blocului unde se petrecuse grozăvia. La percheziția informatică a fost descoperită o ultimă conversație pe WhatsApp între Cezar și o femeie care s-a dovedit a fi partenera de viață a lui Achim.

În telefonul acestei doamne polițiștii au identificat drumul către locul în care se ascundea criminalul. O căutare pe Booking și o confirmare de rezervare a unei camere într-o pensiune din Franța rămăsese în memoria telefonului, astfel că polițiștii români au fost convinși că acolo s-a refugiat Ștefan Achim. Printr-un ordin European de anchetă, polițiștii francezi au făcut percheziții în apartamentul indicat de omologii români. Acolo a fost prins Achim și tot acolo au fost descoperită și arma.

Adus în țară, fostul luptător din Legiunea Străină a jucat o ultimă carte în speranța că va scăpa de pedeapsă. Le-a turnat polițiștilor tot felul de baliverne, ba că nu-și mai aduce aminte dacă are o iubită sau nu, ba că a fost răpit de niște mascați de unde cu greu a reușit să evadeze, nu-și mai aducea aminte nici măcar că are un copil, iar despre Cezar, tânărul pe care îl măcelărise, nu știa nimic, nu auzise nimic.

”De ce sunt arestat?”

“Nu mai ştiu dacă am fost căsătorit. Nu am copii. În momentul ăsta ştiu că sunt singur. Eu, să am copii? Câți ani au?”; “Sunt multe lucruri pe care nu mi le pot aminti. “De ce sunt arestat? Mi s-au spus tot felul de poveşti, dar nu ştiu să vă spun. M-au arestat la Bucureşti”.

Fiind confruntat cu faptul că se cunosc detalii cu privire la reţinerea sa în Franța, acesta şi-a schimbat relatările şi a afirmat: “Mă ţineau nişte oameni mascaţi în, mă ţineau într-un loc. Erau câteva zeci. Uneori eram legat cu cătuşe. Eam legat într-o celulă şi câteodată mă scoteau la aer. Nu ştiu, m-au răpit. Cred că am scăpat singur de acolo”, au fost declarațiile bărbatului în fața comisiei care l-a audiat.

”Acesta şi-a elaborat discursul într-o manieră romanescă, efectuând construcţii implauzibile, contradictorii şi, care în mod evident, au eşuat în urma confruntării cu membrii comisiei, despre care inculpatul nu ştia că aceştia deţin informaţii din dosar”, se arată în actul de acuzare.

Deși Achim invoca amnezia totală și perioade de crize în care ”nu știu cum reacționez”, elucubrațiile sale nu au fost crezute nici de psihologi și nici de magistrați. ”De asemenea, în contextul antecedentelor sale penale (lovire sau alte violenţe), cât şi a preferinţei pentru arme şi violenţă (înrolarea în Legiunea Străină), se pot contura tendinţele antisociale evidente la inculpate”, au stabilit psihologii.

Profilul psihologic al individului a contat în decizia finală, astfel că două instanțe au decis ca Achim să rămână pe viață în spatele gratiilor.

