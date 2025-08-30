Crimă în Ilfov: Martorii și rudele critică întârzierea poliției în cazul bărbatului care i-a omorât fiul concubinei sale

Un bărbat de 28 de ani din Ilfov, suspectat că și-ar fi ucis fiul vitreg de 2 ani și 8 luni, a fost arestat preventiv pentru 30 de zile, după ce polițiștii au intervenit într-o acțiune coordonată cu mascați. Acțiunea a avut loc după o zi întreagă de negocieri, iar suspectul a fost imobilizat după ce a fost orbit cu o grenadă flash și polițiștii au pătruns prin uși și ferestre. În fața anchetatorilor, bărbatul a negat comiterea faptei.

Autoritățile aveau suspiciuni încă de la anunțul inițial al morții copilului, pe 23 august.

„Am tratat ca și moarte suspectă, pentru că astea au fost indiciile inițiale", a declarat Remus-Mugurel Florea, adjunct al Șefului IPJ Ilfov, potrivit Observator.

Medicii au sesizat urme de violență pe corpul copilului, iar raportul autopsiei, emis pe 25 august, a confirmat cauza morții prin lovituri. Cu toate acestea, polițiștii au întârziat intervenția, așteptând patru zile până când suspectul a început să-și amenințe familia.

„Sigur, dacă aveam mai multe elemente am fi ajuns mai repede. Dar nu am avut toate datele”, a adăugat Florea.

Nașul copilului critică intervenția polițiștilor

Nașul copilului a detaliat modul în care a intervenit:

„A venit poliția la ora 4. A bătut la ușă, nu i-a răspuns. El deja era informat că poliția cu nașa sa și cu sora lui e la ușă".

Criminalul a rămas în locuință încă o noapte, alături de bebelușul său de un an, înainte ca poliția să revină vineri dimineață cu mandat de percheziție.

„Inițial a afirmat că, dacă vom intra, se va arunca și, probabil, inevitabil și împreună cu copilul”, a precizat Florea.

Mama copilului a fost cazată într-un centru maternal împreună cu bebelușul rămas în viață.

„El a amenințat-o că dacă spune ceva vine și îi omoară toată familia, că o omoară și pe ea până la urmă, că nu rămâne așa", a declarat Cristina Ciobanu, sora mamei.

Vecinii victimei s-au declarat șocați de tratamentul aplicat copilului și de întârzierea autorităților. „L-am jelit ca pe al meu, pe copil. Cum să faci așa ceva?", spune o femeie. O altă vecină a adăugat:

„Într-o jumătate de oră trebuiau să fie peste el în casă. Păi tu aștepți până seara?”

Suspectul era cunoscut în zonă pentru probleme cu alcoolul și avea loc de muncă în construcții.

