Crimă în Ilfov: Martorii și rudele critică întârzierea poliției în cazul bărbatului care i-a omorât fiul concubinei sale

Autor: Andrada Dumitrescu
Sambata, 30 August 2025, ora 20:14
435 citiri
Crimă în Ilfov: Martorii și rudele critică întârzierea poliției în cazul bărbatului care i-a omorât fiul concubinei sale
Bărbatul a fost arestat FOTO: Captură video Observator

Un bărbat de 28 de ani din Ilfov, suspectat că și-ar fi ucis fiul vitreg de 2 ani și 8 luni, a fost arestat preventiv pentru 30 de zile, după ce polițiștii au intervenit într-o acțiune coordonată cu mascați. Acțiunea a avut loc după o zi întreagă de negocieri, iar suspectul a fost imobilizat după ce a fost orbit cu o grenadă flash și polițiștii au pătruns prin uși și ferestre. În fața anchetatorilor, bărbatul a negat comiterea faptei.

Autoritățile aveau suspiciuni încă de la anunțul inițial al morții copilului, pe 23 august.

„Am tratat ca și moarte suspectă, pentru că astea au fost indiciile inițiale", a declarat Remus-Mugurel Florea, adjunct al Șefului IPJ Ilfov, potrivit Observator.

Medicii au sesizat urme de violență pe corpul copilului, iar raportul autopsiei, emis pe 25 august, a confirmat cauza morții prin lovituri. Cu toate acestea, polițiștii au întârziat intervenția, așteptând patru zile până când suspectul a început să-și amenințe familia.

„Sigur, dacă aveam mai multe elemente am fi ajuns mai repede. Dar nu am avut toate datele”, a adăugat Florea.

Nașul copilului critică intervenția polițiștilor

Nașul copilului a detaliat modul în care a intervenit:

„A venit poliția la ora 4. A bătut la ușă, nu i-a răspuns. El deja era informat că poliția cu nașa sa și cu sora lui e la ușă".

Criminalul a rămas în locuință încă o noapte, alături de bebelușul său de un an, înainte ca poliția să revină vineri dimineață cu mandat de percheziție.

„Inițial a afirmat că, dacă vom intra, se va arunca și, probabil, inevitabil și împreună cu copilul”, a precizat Florea.

Mama copilului a fost cazată într-un centru maternal împreună cu bebelușul rămas în viață.

„El a amenințat-o că dacă spune ceva vine și îi omoară toată familia, că o omoară și pe ea până la urmă, că nu rămâne așa", a declarat Cristina Ciobanu, sora mamei.

Vecinii victimei s-au declarat șocați de tratamentul aplicat copilului și de întârzierea autorităților. „L-am jelit ca pe al meu, pe copil. Cum să faci așa ceva?", spune o femeie. O altă vecină a adăugat:

„Într-o jumătate de oră trebuiau să fie peste el în casă. Păi tu aștepți până seara?”

Suspectul era cunoscut în zonă pentru probleme cu alcoolul și avea loc de muncă în construcții.

Bărbatul din Ilfov acuzat de uciderea fiului concubinei sale, plasat în arest preventiv
Bărbatul din Ilfov acuzat de uciderea fiului concubinei sale, plasat în arest preventiv
Un tânăr de 28 de ani din Ilfov, acuzat că ar fi omorât copilul concubinei sale și care ulterior s-a închis într-un apartament pentru a evita reținerea de către polițiști, a fost plasat...
Cum a avut loc asasinatul fostului președinte al Parlamentului Ucrainei: Atacatorul s-a dat drept livrator și a tras în Andrii Parubîi VIDEO
Cum a avut loc asasinatul fostului președinte al Parlamentului Ucrainei: Atacatorul s-a dat drept livrator și a tras în Andrii Parubîi VIDEO
Noi informații apar în cazul deputatului ucrainean Andrii Parubîi, împușcat mortal sâmbătă în orașul Liov, situat în vestul Ucrainei. Conform postului de radio Suspilne, atacatorul era...
#crima, #crima ilfov, #politie , #crima
Parteneri Ziare.Com
DigiSport.ro
"Scandalos": FIFA a luat o decizie inexplicabila, dupa scenele rare oferite de Luis Enrique!
ObservatorNews.ro
Lant de erori ale Politiei in cazul Otopeni: "In 30 min trebuiau sa fie peste el in casa. Astepti pana seara?"
DigiSport.ro
Fura toate privirile in sala de forta: "Sunt bunica, dar nu scad ritmul". Cum arata la 65 de ani

Ep.120 - Războaie în următorii 5 ani...

Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. Trei bărbați înjunghiați într-un bar din Constanța. Agresorul a fost prins de polițiști
  2. Accident cu 8 victime pe A1 după ce două mașini s-au ciocnit. Pompierii au activat Planul Roșu de Intervenție FOTO
  3. Crimă în Ilfov: Martorii și rudele critică întârzierea poliției în cazul bărbatului care i-a omorât fiul concubinei sale
  4. Zelenski despre asasinarea fostului președinte al Parlamentului Ucrainei, Andrii Parubîi: ”Crima a fost plănuită minuţios”
  5. Secretarul general al Consiliului Europei a fost internat în spital. Starea lui Alain Berset ”nu era îngrijorătoare”
  6. „Trump a murit”, zvonul care a acaparat rețelele sociale alimentat de absența sa publică și declarații controversate ale lui J.D. Vance
  7. Bărbat prins conducând fără permis și „plimbând” un prieten pe plafonul mașinii. S-a ales și cu o amendă usturătoare
  8. Trei scenarii pentru viitorul AI: Cine controlează algoritmii, controlează și națiunile, armatele și echilibrul global ANALIZĂ
  9. Zelenski cere Washingtonului şi Bruxellesului să acţioneze după atacul Rusiei soldat cu un mort și cel puțin 20 de răniți în regiunea Zaporojie
  10. Trump ia în calcul trimiterea unei „forțe private” americane în Ucraina. În ce constă implicarea României în planul de pace