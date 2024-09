Mărturisire cutremurătoare în direct la TV. Un bărbat a recunoscut că și-a ucis mama și apoi a început să plângă. A fost arestat imediat VIDEO

În timp ce vorbea cu un jurnalist în fața casei sale și era în direct la televiziune, Lorenzo Carbone, un italian în vârstă de 50 de ani, a mărturisit că și-a ucis mama, relatează marți, 24 septembrie, Sky News.

Carbone a recunoscut că și-a strangulat mama până la moarte, după ce a fost găsit în fața casei sale din Spezzano di Fiorano, în provincia Modena din nordul Italiei, de către un jurnalist, relatează hotnews.ro.

L'ex comandante dei RIS di Parma Luciano Garofano a #Pomeriggio5 sulla confessione in diretta tv di #LorenzoCarbone pic.twitter.com/WdDrIUjuaH

"Questo è giornalismo investigativo, un documento importante per le indagini"

Bărbatul a cedat nervos, mărturisindu-și crima în timp ce era intervievat în direct la TV de jurnalistul Fabio Giuffrida, care prezintă emisiunea Pomeriggio 5.

Poliția a fost apoi chemată, iar Carbone a fost arestat și dus în arest.

Il video non era in diretta, ma registrato prima della trasmissione. Mirta merlino lo ha visto e deciso di mandarlo in onda. Pur consapevole dello stato di Lorenzo carbone. pic.twitter.com/Q8xME577us