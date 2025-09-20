Motivul șocant al crimei între frați din Țăndărei. Scandalul în familie a pornit de la o proprietate care nici nu le aparține

Mai multe persoane au fost implicate, vineri după-amiază, într-un scandal izbucnit la Ţăndărei, judeţul Ialomiţa, două persoane fiind rănite şi transportate la spital.

Unul dintre bărbaţi, care a fost înjunghiat, a murit. Poliţiştii au stabilit că acest conflict a pornit de la doi fraţi care au o dispută pe un teren.

Crima a avut loc pe stradă, în oraşul Ţăndărei. Bărbatul de 46 de ani a fost ucis cu sânge rece de fratele său cu 3 ani mai mic. La încăierare, rudele şi prietenii celor doi s-au împărţit în două tabere, potrivit observatornews.ro.

Conflictul ar fi izbucnit din cauza unei case cu teren. Cei doi fraţi s-ar fi certat minute în şir cui i se cuvine locuinţa, deşi proprietatea nici măcar nu aparţine familiei şi nici nu este de vânzare. Zona a fost împânzită de trupele speciale, iar poliţiştii au făcut filtre rutiere pentru a-i găsi pe criminal şi pe complicii acestuia: doi bărbaţi şi o femeie, scrie sursa citată.

Patru persoane au fost reţinute pentru 24 de ore în urma scandalului care a avut loc, vineri, în Țăndărei, un bărbat care a fost înjunghiat decedând.

'În cursul nopții trecute, în urma activităților complexe derulate de polițiști, sub coordonarea procurorilor din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Ialomița, persoanele implicate au fost identificate, patru dintre acestea fiind reţinute. Astfel, trei bărbați și o femeie, cu vârste cuprinse între 19 și 43 de ani, au fost introduse în Centrul de Reținere și Arestare Preventivă al IPJ Ialomița', se arată într-un comunicat transmis, sâmbătă, de Inspectoratul de Poliție Județean Ialomița.

Ads

Conform sursei citate, la acest moment, pe raza orașului Țăndărei acționează aproximativ 40 de efective de polițiști și jandarmi pentru menținerea climatului de siguranță publică.

Cercetările sunt continuate într-un dosar penal de omor.

Un scandal pornit de la disputa pe un teren a izbucnit, vineri, în Țăndărei.

'La data de 19 septembrie, în jurul orei 15:30, IPJ Ialomița a fost sesizat despre faptul că, în Țăndărei, are loc o agresiune între mai multe persoane, una dintre acestea fiind înjunghiată. (...) Din primele verificări a rezultat faptul că 5 persoane s-au agresat reciproc. În urma evenimentului, două persoane au suferit leziuni, ambele fiind transportate la spital pentru acordarea de îngrijiri medicale de specialitate. Unul dintre bărbați, cel care a fost înjunghiat, a decedat', a informat IPJ la acel moment.

Potrivit sursei citate, conflictul a pornit de la disputa pe un teren și a fost inițiat între doi frați, care locuiesc pe aceeași stradă.

Din verificări a rezultat că între cei doi frați nu exista un istoric conflictual, agresiunea având loc în mod spontan.

Ads