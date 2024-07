Operațiune de amploare a poliției britanice pentru capturarea autorului unei triple crime. Victimele sunt soția și fiicele unui celebru comentator BBC VIDEO

Poliţia britanică a lansat miercuri, 10 iulie, o operaţiune de amploare pentru capturarea autorului unei triple crime, relatează Reuters. Se bănuiește că cele trei victime, soţia şi două fiice ale unui comentator BBC de curse de cai, au fost ucise cu o arbaletă.

Cele trei victime, cu vârste de 25, 28 şi 61 de ani, au fost ucise în casa pe care John Hunt, comentator de curse de cai la postul BBC, şi soţia sa, Carol, o aveau la Bushey, la aproximativ 35 de kilometri nord-vest de Londra.

Poliţiştii au descoperit marţi seara, 9 iulie, victimele, care prezentau răni grave. Cele trei femei au murit la scurt timp, la locul atacului.

Suspectul urmărit de poliţie este Kyle Clifford, un bărbat în vârstă de 26 de ani. Poliţia i-a cerut să se predea şi i-a recomandat populaţiei să nu se apropie de suspect.

Moment ‘crossbow killer flees scene’ with 3ft weapon after ‘murdering’ BBC star’s wife and daughters

JULY 10, 2024

CHILLING footage has emerged appearing to show manhunt suspect Kyle Clifford striding away from the triple murder scene with a THREE FOOT crossbow.

The clip… pic.twitter.com/dNvo9DdFBr