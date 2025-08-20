Unul dintre autorii crimei de la Padina, care urmează a fi judecat, a fost arestat preventiv pentru o altă infracțiune. Ce strategie încerca pentru a-și reduce pedeapsa

Autor: Mihai Diac
Miercuri, 20 August 2025, ora 22:22
321 citiri
Unul dintre autorii crimei de la Padina, care urmează a fi judecat, a fost arestat preventiv pentru o altă infracțiune. Ce strategie încerca pentru a-și reduce pedeapsa
Bărbat arestat - Foto: Hepta

Tribunalul Dâmbovița a dispus, miercuri, 20 august 2025, arestarea preventivă a lui Marin Laurențiu, unul dintre autorii crimei de la Padina, după ce procurorii au descoperit că bărbatul a "fabricat" un denunț pentru a primi o pedeapsă mai mică.

În februarie 2024, frații Laurențiu Marin, Louis-Justin Marin și George-Armando Marin, fiii autointitulatei vrăjitoare Sidonia, au fost arestați preventiv sub acuzația că au ucis un om de afaceri, în timpul unei petreceri la Padina.

După trei luni de arest, în mai 2024, Curtea de Apel Ploiești a decis ca frații Marin să fie eliberați și plasați în arest la domiciliu.

După mai bine de un an de anchetă, cei trei frați sunt trimiși în judecată pentru mai multe infracțiuni, cea mai gravă fiind cea de omor.

Ulterior, unul dintre ei, Marin Laurențiu, zis Solomon Fabian, a pus la cale un plan pentru a-și reduce pedeapsa, fiind ajutat de câțiva apropiați. Concret, el a simulat vânzarea unui pistol și a făcut un denunț.

"S-a stabilit că autorii, sub diverse forme de participare, au simulat vânzarea unei arme de foc, a unei arme letale cu scopul ca unul dintre suspecți să formuleze un denunț în fals pentru a beneficia de reducerea pedepsei pentru o altă infracțiune săvârșită anterior, o infracțiune de omor din 2024", declara în urmă cu o săptămână șeful Serviciului Investigații Criminale București, comisarul Ionuț Burlacu.

Anchetatorii au descoperit că este vorba de un denunț fals și l-au reținut pe Marin Laurențiu, după care au cerut arestarea lui preventivă.

În cursul nopții de 10 spre 11 februarie 2024, frații Laurențiu Marin, Louis-Justin Marin și George-Armando Marin, din clanul "Fabian", au înjunghiat un bărbat, în timpul unei petreceri în stațiunea montană Padina.

Conform Poliției, incidentul a izbucnit pe fondul unui conflict spontan. La petrecerea care a avut loc la Hotel Belmont din Padina au fost prezenți cântăreții Alex Velea, Antonia și Alina Eremia. Incidentul a avut loc după concert, într-o clădire anexă hotelului. Cei trei agresori au fugit cu mașina după ce l-au înjunghiat pe bărbatul de 41 de ani, dar au fost prinși la scurt timp de polițiști.

O româncă a fost arestată în Italia pentru că a drogat și jefuit un bătrân în Germania. Bărbatul a murit din cauza substanțelor administrate
O româncă a fost arestată în Italia pentru că a drogat și jefuit un bătrân în Germania. Bărbatul a murit din cauza substanțelor administrate
O tânără româncă de 22 de ani, căutată pentru jaf agravat și crimă în Germania, a fost arestată la punctul de frontieră Fernetti, în cadrul controalelor temporare după suspendarea...
Adolescent arestat pentru viol și crimă. Victima este o fată de 13 ani. Unde a avut loc tragedia
Adolescent arestat pentru viol și crimă. Victima este o fată de 13 ani. Unde a avut loc tragedia
Un adolescent de 16 ani din Marea Britanie a fost arestat sub suspiciunea de viol și crimă, după ce o fată în vârstă de 13 ani a fost găsită inconștientă și a decedat la spital....
#crima, #Padina, #Crima Padina, #arestare preventiva, #denunt, #investigatii criminale, #Dambovita , #Justitie
Parteneri Ziare.Com
DigiSport.ro
Ianis Hagi, la Rapid?
OrangeSport.ro
Ioan Andone poate face pasul in Superliga! "Voi face parte din noua societate". Clubul de traditie produce schimbarea si a "depus toate actele"
DigiSport.ro
Imaginile au facut rapid inconjurul lumii: Carlos Alcaraz si Emma Raducanu

Ep. 119 - Iohannis are de dat 4,7 MILIOANE de...

Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. Ministrul Daniel David, întrebat dacă școala va începe la timp: "Foarte greu să vă spun". Ce mesaj le transmite profesorilor
  2. Unul dintre autorii crimei de la Padina, care urmează a fi judecat, a fost arestat preventiv pentru o altă infracțiune. Ce strategie încerca pentru a-și reduce pedeapsa
  3. Mărturii cutremurătoare ale părinților fetei care a murit pe autostradă, alături de iubitul ei: "Se iubeau foarte mult și le era frică"
  4. Cursa secretă dintre NATO și Kremlin sub gheața Arcticii. Cum arată baza militară a rușilor VIDEO
  5. "Am susținerea lui Nicușor Dan", spune Cătălin Drulă, despre candidatura lui la Primăria Capitalei. Va avea coaliția un candidat comun?
  6. Sute de angajați din domeniul sanitar american cer secretarului pentru sănătate Robert Kennedy Jr. „să nu mai dezinformeze” cu privire la vaccinuri
  7. Israelul a lansat prima etapă a atacului împotriva Fâșiei Gaza. Este vorba despre o operațiune „fără precedent”, transmite presa israeliană
  8. Rovinieta plătită „la kilometri parcurși”. Tot ce trebuie să știe șoferii din România despre legea ce intră în vigoare din 2026
  9. Institutul Hudson identifică cele mai vulnerabile opt artere militare ale Rusiei pe care Ucraina le-ar putea distruge pentru a ieși din impasul de pe front
  10. Vehiculul blindat „Ladoga” – conceput pentru apocalipsa nucleară, reapare pe frontul din Ucraina