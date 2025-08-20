Unul dintre autorii crimei de la Padina, care urmează a fi judecat, a fost arestat preventiv pentru o altă infracțiune. Ce strategie încerca pentru a-și reduce pedeapsa

Tribunalul Dâmbovița a dispus, miercuri, 20 august 2025, arestarea preventivă a lui Marin Laurențiu, unul dintre autorii crimei de la Padina, după ce procurorii au descoperit că bărbatul a "fabricat" un denunț pentru a primi o pedeapsă mai mică.

În februarie 2024, frații Laurențiu Marin, Louis-Justin Marin și George-Armando Marin, fiii autointitulatei vrăjitoare Sidonia, au fost arestați preventiv sub acuzația că au ucis un om de afaceri, în timpul unei petreceri la Padina.

După trei luni de arest, în mai 2024, Curtea de Apel Ploiești a decis ca frații Marin să fie eliberați și plasați în arest la domiciliu.

După mai bine de un an de anchetă, cei trei frați sunt trimiși în judecată pentru mai multe infracțiuni, cea mai gravă fiind cea de omor.

Ulterior, unul dintre ei, Marin Laurențiu, zis Solomon Fabian, a pus la cale un plan pentru a-și reduce pedeapsa, fiind ajutat de câțiva apropiați. Concret, el a simulat vânzarea unui pistol și a făcut un denunț.

"S-a stabilit că autorii, sub diverse forme de participare, au simulat vânzarea unei arme de foc, a unei arme letale cu scopul ca unul dintre suspecți să formuleze un denunț în fals pentru a beneficia de reducerea pedepsei pentru o altă infracțiune săvârșită anterior, o infracțiune de omor din 2024", declara în urmă cu o săptămână șeful Serviciului Investigații Criminale București, comisarul Ionuț Burlacu.

Anchetatorii au descoperit că este vorba de un denunț fals și l-au reținut pe Marin Laurențiu, după care au cerut arestarea lui preventivă.

Ads

În cursul nopții de 10 spre 11 februarie 2024, frații Laurențiu Marin, Louis-Justin Marin și George-Armando Marin, din clanul "Fabian", au înjunghiat un bărbat, în timpul unei petreceri în stațiunea montană Padina.

Conform Poliției, incidentul a izbucnit pe fondul unui conflict spontan. La petrecerea care a avut loc la Hotel Belmont din Padina au fost prezenți cântăreții Alex Velea, Antonia și Alina Eremia. Incidentul a avut loc după concert, într-o clădire anexă hotelului. Cei trei agresori au fugit cu mașina după ce l-au înjunghiat pe bărbatul de 41 de ani, dar au fost prinși la scurt timp de polițiști.

Ads