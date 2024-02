Polițist acuzat că a ucis din gelozie un prezentator TV și pe partenerul acestuia. Cadavrele, găsite după mai multe zile

Poliţia australiană a anunțat marți, 27 februarie, că a găsit cadavrele unui prezentator de televiziune şi al partenerului acestuia, un însoţitor de bord, într-o zonă rurală de la periferia oraşului Sydney, relatează AFP.

”Suntem convinşi că i-am găsit pe Luke şi Jesse”, a anunţat şefa poliţiei statului New South Wales, Karen Webb.

Ea a anunţat că familiile celor două victime au primit vestea cu ”uşurare şi tristeţe”.

Această descoprire pune capăt unei săptămâni de căutări - foarte mediatizate - ale rămăşiţelor lui Jesse Baird, în vârstă de 26 de ani, un jurnalist specializat în divertisment, şi ale lui Luke Davies, în vârstă de 29 de ani, un membru al personalului navigant al Qantas.

