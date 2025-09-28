Crimă de la o banală neacordare de prioritate. Un șofer de 23 de ani, înjunghiat de un altul în timpul unui scandal în trafic

Un șofer l-a înjunghiat pe altul în Franța de la o simplă neacordare de prioritate. FOTO Pixabay

Un șofer de 23 de ani a murit sâmbătă, 27 septembrie, la Le Mans, Franța, după ce a fost înjunghiat în timpul unei altercații în trafic, relatează cotidianul francez Midi Libre.

În jurul orei 17:00, în apropierea centrului orașului, a izbucnit un conflict între doi șoferi, care au început să se lovească reciproc cu pumnii.

Potrivit publicației La Maine Libre, motivul disputei ar fi fost un banal refuz de prioritate.

Disputa s-a transformat în tragedie

„S-a certat cu un alt șofer”, a povestit un martor pentru jurnaliști.

„Am văzut două mașini care claxonau. Erau blocate pe drum. Unul dintre ei (victima) a coborât din mașină pentru a-l lovi pe celălalt. A durat doar câteva secunde.”

Ulterior, unul dintre șoferi l-a înjunghiat pe celălalt, care a murit pe loc, potrivit Libertatea.

Agresorul este în continuare dat în urmărire, potrivit polițiștilor.

