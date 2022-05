Anchetatorii din Ucraina au identificat 45 de soldaţi ruşi care au comis crime de război

Au fost identificaţi 45 de soldaţi ruşi care au comis crime de război în Ucraina, a declarat, luni, procurorul general al Ucrainei, Irina Venediktova, potrivit The Kiev Independent.

Trei militari sunt deja judecaţi în Ucraina, a declarat procurorul general Irina Venediktova, adăugând că este vorba despre soldaţi care au tras asupra infrastructurii civile din regiunea Harkov.

În total, au fost înregistrate 11.600 de crime de război, a adăugat Venediktova.

⚡️Prosecutors: 45 Russian soldiers involved in war crimes identified.

Three soldiers are already facing trial in Ukraine, Prosecutor General Iryna Venediktova said. A total of 11,600 war crimes have been registered, Venediktova added.