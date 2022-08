Elicopter militar rusesc tulbură liniștea turiștilor aflați la plajă în Crimeea. Pilotul zboară foarte aproape de sol VIDEO

Un elicopter rusesc a fost filmat în timp ce zbura chiar pe plaja ocupată de turism într-o stațiunea de pe coasta de vest a Crimeei ocupată ilegal de Rusia în 2014.

Imaginile arată că aparatul de zbor militar zboară exact pe malul apei și lansează înspre mare proiectile de tip momeală, care au rolul, într-o bătălie aeriană reală, să atragă rachete lansate de inamic.

Filmul a fost înregistrat în stațiunea Evpatoria și se poate observa că pe plajă sunt foarte mulți turiști. Din cauza ocupării ilegale a regiunii la ordinul lui Putin în 2014, singurii turiști care mai frecventează vara Crimeea sunt rușii.

⚡️Russian helicopters fly over vacationers on the coast of Yevpatoria in occupied Crimea, launching active defense equipment right off the coast. A video from social networks. pic.twitter.com/7AwumXMvBa