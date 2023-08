Explozii și fum pe podul Crimeei, vizibil de localnici de pe plajă. Oficiali ruși: ”Racheta ucraineană a fost interceptată la timp” VIDEO

Podul Crimeei a fost atacat sâmbătă, 12 august, cu drone ucrainene, anunță conducerea rusă a peninsulei. Localnicii au raportat explozii și fum în jurul podului Kerci.

Un atac ucrainean cu rachete a fost dejucat sâmbătă asupra Podului Crimeei, o importantă infrastructură civilă şi militară care leagă Rusia de această peninsulă anexată, au anunţat autorităţile locale şi armata rusă, transmite AFP.

Potrivit ministerului rus al Apărării, podul a fost atacat cu o rachetă antiaeriană S-200 transformată pentru lovituri la sol.

"Racheta ucraineană a fost detectată la timp şi interceptată în aer de sistemele de apărare antiaeriană ruseşti. Nu au existat răniţi sau pagube", a adăugat ministerul pe Telegram.

Guvernatorul rus al peninsulei anexate Crimeea, Serghei Aksionov, a făcut referire la două rachete ucrainene, şi nu una, care au fost doborâte în apropierea strâmtorii Kerci. "Podul Crimeei nu a fost avariat", a indicat el pe Telegram.

Potrivit unui consilier al lui Aksionov, Oleg Kriutcikov, o perdea de fum a fost desfăşurată de forţele speciale ca mijloc suplimentar de apărare, iar traficul pe pod "va fi reluat în scurt timp".

Podul Crimeei, construit cu mari cheltuieli la ordinul preşedintelui rus Vladimir Putin după anexarea peninsulei în 2014, a fost vizat de mai multe ori de atacuri ucrainene.

Cel mai recent atac, în luna iulie, a provocat pagube majore la secţiunea rutieră a podului, care serveşte, de asemenea, la transportul de echipamente militare către armata rusă care luptă în Ucraina.

Podul din beton, cu o lungime de 18 kilometri, inaugurat în 2018 de Vladimir Putin, este format din două structuri paralele, una rezervată traficului rutier şi cealaltă traficului feroviar.

Preşedintele rus a ordonat ca securitatea Podului Crimeei să fie sporită după ultimul atac.

Teritoriul Crimeei în sine este, de asemenea, vizat în mod regulat de lovituri ucrainene. Rusia a anunţat că a doborât 20 de drone care vizau peninsula în cursul nopţii trecute.

Localnicii care se aflau în apropierea plajei raportează că au văzut ceva lovind podul, dar oficialii ruși susțin că apărarea aeriană a doborât două drone. Traficul a fost oprit în ambele direcții, arată adevărul.

Meanwhile, Coast Guard boats arrived at the scene of the incident on the #CrimeanBridge

Also, it is worth noting that Aksenov said about missiles, not about drones 😏 https://t.co/OKgv4Z1Efp pic.twitter.com/wZsA3hnxmw