Cum arată calea ferată de pe podul Kerci la o zi după explozie. Rușii zic că se poate circula

O imagine cu calea ferată de pe podul Kerci, unde sâmbătă, 8 octombrie, a avut loc o explozie, a fost dată publicității de agenția Nexta pe Twitter.

Fotografia înfățișează mai multe persoane lângă vagoane și o cale ferată distrusă. Traficul feroviar nu a fost restabilit, în ciuda afirmațiilor Kremlinului care susține că e funcțională (fiind postate video-uri precum cel de mai jos).

Tests are being conducted at the Crimean railway track right now. pic.twitter.com/uXLQGnJg5z