Incendiu la un depozit de carburanți în apropiere de Crimeea: ”E de cel mai înalt grad” VIDEO

Un depozit de carburant a luat foc, în noaptea de marţi spre miercuri, în satul rus Volna, în apropiere de Crimeea, anunţă într-o postare pe Telegram guvernatorul kraiului Krasnodar, Veniamin Kondratiev, relatează AFP.

”O cisternă cu produse petroliere a luat foc în satul Volna, în districtul Temriukski. Incendiul este considerat de cel mai înalt grad”, scrie el, fără să precizeze cauza sinistrului.

The fire at the oil depot in Volna village of Krasnodar region is visible even from Crimea Bridge.

The area on fire is about 1,200 square meters. pic.twitter.com/IZPvr8hFD2