Momentul în care podul Crimeii explodează. Imaginile arată o deflagrație extrem de puternică și surprind un șuierat bizar VIDEO

Podul Kerci, care face legătura dintre Rusia și Crimeea, a fost distrus în dimineața zilei de sâmbătă, 8 octombrie, în urma unei explozii extrem de puternice. Momentul în care podul sare în aer a fost filmat din mai multe unghiuri, inclusiv dintr-o mașină care traversa podul.

Comitetul Național Antiterorist din Rusia anunță că explozia de pe podul de peste strâmtoarea Kerci, care leagă Crimeea de continent, ar fi un act de diversiune.

Rușii suțin că a fost detonat un camion cu explozibil în timp ce trecea prin preajmă un tren cu vagoane-cisternă pline cu combustibil, care au explodat la rândul lor.

Înregistrările video ale momentului exploziei arată însă că deflagrația a fost extrem de puternică și că atentatul s-ar fi produs altfel.

Într-o filmare realizată dintr-o mașină care traversa podul se aude un șuierat similar cu cel al unei rachete în fracțiunile de secundă de dinaintea deflagrației.

Explozia inițială a antrenat și un incendiu extrem de puternic la un tren de combustibil care traversa exact atunci partea feroviară a podului.

Alte imagini, surprinse de camerele de supraveghere, arată momentul exploziei în momentul în care un camion trece pe pod.

Even closer images of the Crimean Bridge, fire seems to have burnt itself out. pic.twitter.com/AdO3yabZjh