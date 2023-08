Rusia scufundă feriboturi pentru a proteja podul din Crimeea de atacurile ucrainene. O navă ar fi fost deja sacrificată

Rusia recurge la scufundarea unor feriboturi în strâmtoarea Kerch pentru a proteja podul Crimeii de atacuri, a declarat, marți, un repreznetant al serviciului de informații militare al Ucrainei (HUR).

Acesta a precizat că forțele rusești cred că ambarcațiunile scufundate vor oferi o bandă de protecție în apă în fața podului împotriva dronelor maritime trimise de ucraineni, Un feribot a fost deja scufundat, iar Rusia intenționează să scufunde cel puțin șase în total, potrivit Kyiv Independent.

Podul Kerci face legătura între Peninsula Crimeea, ocupată de Rusia, și Krasnodar Krai din Rusia și a fost construit ilegal după ce Rusia a ocupat și anexat Crimeea în 2014. Fiind o rută de aprovizionare militară cheie pentru forțele de ocupație rusești din Crimeea și din sudul Ucrainei, acesta este o "țintă militară legitimă" pentru armata ucraineană.

Serviciul de Securitate al Ucrainei (SBU) a revendicat responsabilitatea pentru atacul din 17 iulie asupra podului din Crimeea și a declarat că a folosit o dronă maritimă experimentală în această operațiune, a relatat CNN la 15 august.

CNN received footage from the Ukrainian SBU, showing how the Kerch Bridge was hit by USVs.#Ukraine #Crimea #Kerch pic.twitter.com/kuL9BonQVd