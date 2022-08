Unul dintre cei mai sadici criminali în serie din România, la mare pe banii primăriei. "Arătați ucigător de bine" VIDEO

Unul dintre cei mai cunoscuți criminali în serie din România, Marius Csampar a fost la mare, printr-un program al Primăriei Balotești, acolo unde locuiește.

Unul dintre cei mai sadici criminali în serie din România, a fost eliberat condiționat după 22 de ani de detenție, în 2020, deși era condamnat la 99 de ani de închisoare.

6 crime în 3 ani

Marius Csampara a comis 6 crime în perioada 1994 – 1997. Rămas orfan la 12 ani, acesta s-a asociat cu persoane dubioase și se apucase de tâlhării, în special în zona Gării de Nord din București.

Una dintre crime a vizat un membru al găștii, care a cerut și el parte din bani, amenințând că, în caz contrar, îi va denunța.

Individul a fost atras într-un canal de termoficare, iar Csampar împreună cu o altă persoană au început să-l bată și l-au decapitat.

”L-am apucat cu mâna de cap şi cu mâna dreaptă i-am tăiat complet capul, pe care l-am aruncat în lacul IOR, iar corpul l-am ascuns într-un canal. Locul exact sau mai multe detalii le voi prezenta când voi fi dus la locul faptei”, este declarația lui Csampar, din dosarul 1109/2000 – Tribunalul Bucureşti.

O altă crimă înfirătoare a avut loc când a intrat în casă, în Balotești, peste o femeie la care stătuse în gazdă, pe care a bătut-o pentru a-i fura banii, dar i-a luat doar mâncarea.

Femeia a murit la spital. Csampar a declarat că e singura victimă de care-i pare rău, că nu a vrut s-o omoare, ci doar să-i fure banii, pentru că, atât cât a stat la ea în gazdă, l-a ajutat.

Pe listă a mai fost un om al străzii, care era în gașca de tâlhari a lui Csampar, și care și-a pus deoparte mai multe bunuri.

”M-am încălecat peste el şi l-am lovit cu una dintre cărămizi în zona capului. În timp ce loveam, mi-a scăpat cărămida din mână şi am luat o altă cărămidă, cu care am continuat să lovesc tot în cap. Am aruncat cărămida în timp ce mă ridicam de pe el, i-am mai dat câteva picioare”, a declarat Csampar în timpul anchetei.

Bărbatul a comis 6 crime, pe care le-a recunoscut și descris în detaliu.

A fost condamnat la 99 de ani de închisoare și eliberat condiționat în 2020.

Marius Csampar s-a angajat la Administrația Domeniului Public din Balotești și a început să-și clădească și cariera de influencer, făcând live-uri pe Tik Tok și Youtube.

La mare, la Eforie, printr-un program al Primăriei Balotești

După cum a declarat în timpul unui live pe Tik Tok, Csampar a fost în Eforie, printr-un program al Primăriei Balotești, scrie replicaonline.

”Am fost săptămâna trecută o zi și acum iar. Ne duce și pe noi Primăria. De dimineața până seara”, a spus el.

Ce urări i-au transmis românii

Românii nu se abțin de la comentarii și au simțul umorului și atunci când i se adresează unui criminal.

”Vă dorim o vacanță criminală.”

”Arătați ucigător de bine.”

”Nu mai fi supărat, că doar nu ai omorât pe nimeni.”

”Pozele sunt criminale.”

”O priveliște criminală.”

”Ești mortal, Mariuse.”

