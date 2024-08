Un criminal în serie, descris drept ”un vampir, un psihopat”, a evadat din închisoare. A ucis și dezmembrat 42 de femei

Collins Jumaisi din Kenya, condamnat pentru uciderea și dezmembrarea a 42 de femei, a evadat dintr-o închisoare din Nairobi, alături de alți 13 deținuți.

Bărbatul are 33 de ani și a fost descris de poliție drept un „vampir, un psihopat” când a fost arestat în iulie, anul acesta, anunță publicația britanică The Guardian, citate de Știrile Pro TV.

Poliția a declarat marți, 20 august, că ofițerul responsabil și managerul cantinei de la secția de poliție Gigiri și-au dat seama că suspecții lipseau când au mers să le servească micul dejun la ora 5 dimineața.

Pușcăriașii ar fi tăiat o plasă de sârmă din celulele lor și au escaladat un zid perimetral, potrivit poliției.

