Un american vinovat de dublă crimă a fost executat în Oklahoma. Ceruse clemență spunând că era atât de drogat încât nu-și amintește când a tras cu arma

Michael Dewayne Smith, care în urmă cu peste 20 de ani a împușcat mortal un bărbat și o femeie, a primit o injecție letală joi dimineață, 4 aprilie. Smith a fost prima persoană care a fost executată în acest an și a 12-a de când statul american a reluat pedeapsa capitală, în 2021.

El a fost condamnat pentru moartea prin împușcare a două persoane. Se pare că bărbatul consumase droguri înainte de comiterea crimelor.

Michael Dewayne Smith, în vârstă de 41 de ani, a primit o injecție letală la Penitenciarul de Stat din Oklahoma joi dimineață și a fost declarat decesul la ora 10:20, potrivit unui purtător de cuvânt al Departamentului de Corecție din Oklahoma citat de dailymail.co.uk.

În timpul unei audieri de luna trecută, Smith și-a cerut scuze familiilor victimelor, insistând că nu este responsabil pentru moartea acestora. „Nu am comis aceste crime. Nu i-am ucis pe acești oameni. Am fost drogat. Nici măcar nu-mi amintesc când am fost arestat”, a spus Smith.

Înainte de audiere, procurorul general din Oklahoma Gentner Drummond a cerut ca lui Smith să i se refuze clemența.

Smith le-a ucis pe ambele victime ca parte a unei „duble crime pur și simplu pentru că se aflau în locul nepotrivit la momentul nepotrivit”, a spus Drummond.

Deținutul a plâns în timpul discursului său de 15 minute la Consiliul de grațiere și eliberare condiționată din Oklahoma înainte de a i se refuza clemența printr-un vot de 4-1.

Oklahoma a reluat execuţiile capitale în 2021, după un moratoriu de şase ani din cauza unor execuţii ratate în 2014 şi 2015.

În total, 24 de execuţii au fost efectuate în Statele Unite în 2023, toate prin injecţie letală.

Pedeapsa cu moartea a fost abolită în 23 de state americane din 50. Alte şase (Arizona, California, Ohio, Oregon, Pennsylvania şi Tennessee) respectă un moratoriu asupra execuţiilor prin decizie a guvernatorului.