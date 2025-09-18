Unul dintre cei mai periculoși criminali din România a scăpat de închisoarea pe viață. Asasinul a patru persoane ar putea ieși curând din pușcărie

Unul dintre cei mai periculoși criminali în serie din România, Sütő Ferenc, care a ucis patru oameni și a terorizat zeci de persoane timp de ani de zile, urmează să iasă din închisoare după ce Tribunalul Bihor i-a redus pedeapsa de la detențiune pe viață la 25 de ani. Decizia nu este definitivă.

Conform e bihoreanul.ro, Sütő Ferenc a împlinit recent 60 de ani, iar instanța a fost obligată să-i transforme pedeapsa în una cu termen. Pentru că a executat deja cei 25 de ani, pedeapsa este ca și ispășită - chiar dacă, ani la rând, instanțele au reținut că nu a dat dovadă de îndreptare.

Noul Cod penal, intrat în vigoare în 2014, prevede: limita de vârstă pentru detențiunea pe viață a crescut de la 60 la 65 de ani, iar înlocuirea pedepsei nu mai este automată. Judecătorii decid, de la caz la caz, dacă o transformă în 30 de ani de închisoare și numai dacă apreciază că persoana nu mai reprezintă un pericol.

Crimele lui Sütő Ferenc

Criminalul este din satul Ser, comuna Bogdand, județul Satu Mare. Consătenii îl știau drept un bărbat impulsiv, pasionat de arme improvizate.

În 1989 a avut prima condamnare - un an de detenție pentru tăinuire și furt. După eliberare, în 1992, s-a angajat ca ajutor de cioban în județul Arad. După ce a pierdut câteva oi, stăpânul turmei l-a certat, l-a pălmuit și l-a alungat.

La șase luni după incident, s-a întors să se răzbune, arată ebihoreanul.ro. L-a pândit pe cioban dimineața, i-a sărit în spate, l-a trântit la pământ și i-a zdrobit fața cu un box improvizat dintr-un corn de cerb. Apoi i-a dus trupul pe malul Mureșului și l-a îngropat. Crima avea să rămână nedescoperită timp de 18 ani.

În septembrie 1995, Sütő și un consătean, Szabó János, au intrat în casa unui bătrân din Sălaj, pentru a fura tablouri rare. L-au lovit cu cuțitele atât de puternic încât lama unuia s-a rupt și a rămas înfiptă în craniu - detaliu descoperit abia la autopsie. L-au ucis și au ascuns trupul sub pat, apoi au luat patru tablouri de valoare - un portret al principelui Rákóczi, un portret de cioban, un peisaj cu un castel și o icoană cu Maica Domnului și Pruncul - pe care le-au vândut în Carei pentru 6.000 de mărci. Și această crimă a rămas multă vreme cu autor necunoscut.

În 1996, s-a răzbunat pe un cumnat cu care se certase, căruia i-a distrus 300 de butași de vie, pe un vecin, căruia i-a incendiat căpițele cu fân, iar unei consătence i-a spart de trei ori magazinul, furându-i marfa pe care a încercat apoi să i-o vândă femeii la jumătate de preț. Pentru aceste fapte a fost condamnat la 3 ani de închisoare, pentru furt și distrugere. N-a executat toată pedeapsa, căci a fost liberat condiționat în septembrie 1999.

Pe atunci avea deja o listă cu persoanele pe care voia să se răzbune, între care polițiști, consăteni, rude și chiar fosta soție, care divorțase de el între timp.

Femeia a fost prima lui țintă: a bătut-o în propria ei casă, apoi a legat-o de un stâlp după care a dus-o într-o casă părăsită, unde a violat-o, apoi i-a dat drumul. Terorizată, femeia a fugit din sat fără să mai îndrăznească să depună plângere la poliție.

La scurt timp, Ferenc a lipit la intrarea în sat un afiș cu fotografia lui, plin de amenințări și injurii la adresa consătenilor, și și-a făcut adăpost în pădurea de la marginea satului, unde prietenul său din copilărie, consăteanul său Kiss Zoltán Juhász, poreclit „Cobra”, îi aducea mâncare și băutură, și de unde, nopți la rând, cei doi ieșeau ca să spargă casele consătenilor și magazinele din sat.

Kiss a devenit cea de a treia victimă a criminalului. Bărbatul a făcut greșeala să-i povestească faptul că patroana unui magazin în care au comis furturi i-a promis bani dacă îi ajută pe polițiști să-l prindă pe hoț. Pe 20 iunie 2000, i-a zdrobit craniul cu două lovituri de topor și i-a tăiat gâtul. Cadavrul a fost îngropat acolo, în pădure. „E singurul de care îmi pare rău că l-am omorât. În rest, să fiu sincer, nu”, le-a spus ulterior anchetatorilor.

După două zile, a coborât din pădure și a bifat un nou nume de pe „lista neagră”: Nicolae Balogh, 71 de ani, vecinul care îl reclamase la poliție în 1996. L-a lovit cu o bâta până l-a ucis. Câteva ore mai târziu, nepotul bătrânului a găsit cadavrul. De acolo, Sütő a mers la patroana magazinului pe care îl jefuise cu câțiva ani înainte. A intrat, a spart tot ce i-a ieșit în cale cu bâta, a stropit rafturile cu benzină și i-a dat foc. În timpul devastării, s-a tăiat grav la mâna dreaptă într-un geam, dar a reușit să fugă în pădure înainte să ajungă poliția.

Sütő a fost capturat pe 24 iunie 2000. În timpul cercetărilor, anchetatorii ar fi descoperit în adăpostul său celebra „listă neagră”, a criminalului. În fața procurorilor, și-a recunoscut toate faptele, iar expertiza psihiatrică a arătat că are tulburări de personalitate de tip antisocial, dar discernământul îi era intact, motiv pentru care a și fost trimis în judecată.

Bărbatul nu s-a liniștit nici în timpul procesului, amenințându-i pe judecători chiar în sala de judecată. „Dacă evadez sau voi fi eliberat, vă pedepsesc pe toți”, le-a spus omul. În final, a fost condamnat la detențiune pe viață și încarcerat în mai multe penitenciare din țară, inclusiv la Oradea.

Cum ar putea să scape din închisoare

În iulie acest an, a deschis un nou proces, cerând înlocuirea detențiunii pe viață cu o altă pedeapsă, iar miercuri, Tribunalul Bihor i-a admis cererea, transformând pedeapsa în 25 de ani de închisoare - ani pe care, practic, i-a executat deja.

Decizia a venit chiar după primul termen de judecată, după ani de respingeri în care instanțele atrăgeau atenția că Sütő Ferenc rămâne un pericol public. „Nu a avut o bună conduită pe durata executării pedepsei", „Antecedentele penale, beneficiul liberării condiționate acordat în trecut și care nu și-a atins scopul, abaterile disciplinare reținute imprimă în continuare un caracter periculos persoanei condamnate", sunt doar câteva dintre argumentele reținute de instanțe de-a lungul anilor.

Hotărârea de miercuri a Tribunalului Bihor nu este definitivă, dar - spun sursele BIHOREANULUI - este posibil ca procurorii să nu o conteste. Motivul? Înlocuirea pedepsei nu a avut legătură cu comportamentul din detenție sau cu gravitatea faptelor lui Sütő, ci este un efect direct al legii. Vechiul Cod penal, sub imperiul căruia criminalul a fost condamnat, prevede expres că dacă un condamnat la detențiune pe viață împlinește 60 de ani în timpul executării pedepsei, aceasta se transformă automat în 25 de ani de închisoare.

