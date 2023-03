Peste 5.000 de deținuți care au fost recrutați în rândurile grupării de mercenari „Wagner” pentru războiul din Ucraina și-au încheiat deja contractele și au fost eliberați. Acest lucru a fost anunțat de liderul „Wagner” Evgheni Prigojin ieri, 24 martie.

El susține că infractorii liberați comit infracțiuni de 10-20 de ori mai puține decât „indicatorii standard” care existau înainte de începerea invaziei pe scară largă a Ucrainei. Prigojin vede ca un fapt ”pozitiv” că mii de persoane condamnate pentru crime grave vor merge pe străzile Rusiei.

„Pot spune cu încredere: am redus criminalitatea în Rusia de 10 ori și am antrenat foști pușcăriași mai bine decât am antrenat pionierii în vremea sovietică”, a spus liderul Wagner.

Conform raportului Institutului pentru Studierea Războiului (ISW) din 21 martie, contractele „wagnerienilor” recrutați în penitenciarele rusești expiră, iar Kremlinul nu îi permite lui Prigojin să recruteze noi prizonieri.

Pe 20 martie, Evgheni Prigojin a vorbit deja despre presupusa pregătire a ofensivei Forțelor Armate ale Ucrainei asupra Belgorodului . Acest lucru se poate întâmpla deja în aprilie anul acesta.

