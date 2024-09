Criminalii cu chip de îngeri se plimbă liberi pe străzi? Cine mai crede în România normală?

Fără să subevaluăm puterea legii, ce înseamnă antepronunțarea și "condamnarea" unui om la televizor?

De unde "spiritul justițiar" cultivat în afara instanțelor de judecată?

De ce profesorul Alfred Bulai a fost executat în public? Pe cine a deranjat?

În condițiile în care "criminali cu chip de înger" se plimbă liberi pe străzi, cine îl apără pe un om nevinovat ajuns pe mâna cămătarilor sau a traficanților de droguri?

Deși cazurile de abuz sexual nu pot fi tolerate, ce înseamnă să acuzi fără dovezi?

Timpul nu ne așteaptă!

Am spus mereu că puterea nu se scrie pe cruce! Dar cine se crede nemuritor?

În ce realitate trăim?

Potrivit unui distins confrate DM, un respectat director economic, cine mai gândește la problemele reale ale românilor?

Alegerile bat la ușă!

Candidații cer votul românilor fără niciun program de dezvoltare a României pe termen mediu și lung!

Să fie adevărat că nu românii își vor alege viitorul președinte și viitorii parlamentari?

Să fie adevărat că nu cel care votează este important, ci cel care numără voturile, potrivit fostului președinte sovietic Stalin?

De deficitul bugetar imens se mai discută ceva?

De taxele și impozitele care ni se pregătesc la anul după alegeri?

Ads

De strategia cu privire la politica externă a României?

Dar de strategia cu privire la securitate națională?

România mai este un stat de drept?

Vreau să cred că presa înseamnă a patra putere obiectivă în stat, dar și un garant pentru democrația din România! Ce facem când, din păcate, invitați în platoul televiziunilor incită la violență, argumentul fiind antipatiile exprimate prin cuvinte, precum: "libidinos", "nenorocit", "împuțit"?

Unde este prezumția de nevinovăție?

De ce se promovează violența? Cine are nevoie de "criminali cu chip de îngeri" construiți peste noapte?

Cine are nevoie de adevăr?

Din practica instanțelor, se poate observa că situația domnului profesor Alfred Bulai nu este singulară, la data prezentă existând mii de dosare penale cu plângeri de "abuz sexual", de la an la an numărul acestora fiind în creștere!

Dacă în timpul pandemiei în România se murea doar din cauza Covid-ului, cum este posibil ca numărul acuzațiilor de natură sexuală să crească, fără ca cei care doresc să distrugă viața unui om să răspundă prin autosesizarea organelor de cercetare penală, în cazul în care declarația este mincinoasă?

Ads

În fapt, prin "permisivitatea" oferită de lege, nu se încurajează recurgerea la formularea de plângeri penale din partea unui soț împotriva soției sau a unei soții împotriva soțului cu acuzații halucinante de abuz sexual menite să discrediteze pe cel acuzat de presupuse fapte și să împiedice accesul acestuia la propriii copii, deși deține custodie comună stabilită prin lege și face dovada implicării în buna creștere a acestora?

Cine dă dreptul unui soț sau unei soții să rupă sufletul unui copil, minor, și să-l oblige să nu-l mai vadă pe părintele nerezident, aflat de multe ori la sute de km distanță?

Ce fac autoritățile pentru a preveni astfel de derapaje cu impact devastator asupra psihicului unui copil, minor?

Legea 272/2004 există! Codul de Procedură Penală există! Dar cine aplică prevederile legale?

Ce să înțelegem din promiscuitatea socială în care trăim?

De ce acuzațiile, fie și în cazul domnului profesor Alfred Bulai, dar și în situații știute și neștiute, sunt formulate de "partea vătămată" după ani mulți de la așa-zisa faptă și nu imediat după ce aceasta a avut loc?

Ads

Ce înseamnă probă pentru aflarea adevărului?

Medicina legală se face cu probe și nu cu vorbe! Înlocuiește televizorul sau vorba forța unui certificat medico-legal?

România normală?

Poveștile de viață sunt nenumărate!

Plătește cine greșește?

Din nefericire, nu cumva, tot mai des, plătește omul nevinovat în timp ce "beizadele" sunt scoase din țară și așteaptă netulburate prescrierea faptelor de omor?

Ce facem când, după ani furați din viață, Onorata Instanță dispune achitarea pentru un om devenit "țintă", hotărând că "fapta nu există"?

Se autosesizează Parchetul pentru tragerea la răspundere penală a celui care se poate face vinovat de "declarații mincinoase" și de "inducerea în eroare a organelor penale" cu rea-credință sau tot cel umilit trebuie să solicite sesizarea organelor de cercetare penală?

Ce învățăm din "acuzațiile de abuz sexual" formulate de un client împotriva psihoterapeutului sau un reputat specialist în psihosexualitate, acuzații dovedite, după ani de zile, neadevărate și în cele din urmă clasate?

Ads

Cum poate fi redobândită sănătatea unui distins profesor acuzat că "ar fi furnizat grila pentru examenul de licență unei domnișoare studente, aceasta confundând "grila pentru examenul de licență" cu grila de interpretare a unui test din ansamblul instrumentelor utilizate la fundamentarea cercetării științifice, capitol obligatoriu din conținutul lucrării de licență?

Cine reîntoarce probitatea profesională a unui distins prieten, profesor dedicat cercetării științifice, acuzat de o fostă studentă, de "hărțuire" și de "abuz sexual", acesta fiind obligat să demisioneze de la conducerea unei "Asociații internaționale de psihanaliză" pentru a nu expune instituția unui posibil scandal mediatic?

Cine a vrut să-l execute pe ministrul de interne Gabriel Oprea?

Adevărul iese întotdeauna la suprafață! Greu, dar iese!

Cine poate să reîntoarcă presiunea psihică și cei 8 ani "furați" din viața domnului Gabriel Oprea, fost vicepremier pentru securitate și ministru de interne, obligat să demisioneze din toate funcțiile, dar achitat de Înalta Curte de Casație și Justiție, de Curtea de Apel București, dar și de Tribunalul București cu privire la accidentul tânărului polițist Bogdan Ghighina plecat între îngeri?

Ads

Cine încurajează schizofrenia?

Întâlnim adevărate tragedii la tot pasul!

Cum pot fi recuperați anii furați de un părinte măcinat de "neliniști și dorințe de răzbunare" care formulează, cu rea-credință, 6 plângeri penale și peste 12 memorii adresate conducerii unui minister, împotriva celuilalt părinte, împiedicându-l pe acesta să își revadă fiul de mai bine de 6 ani, subliniind "că ea știe ce este mai bine pentru copil"?

Cum poate fi explicat faptul că părintele practică abuzul emoțional definit drept "alienarea parentală", învățând minorul o "poezie" cu privire la presupuse fapte de "abuz sexual" de care își aduce aminte de la vârsta de 3 ani, cu scopul de a-l distruge moral și profesional pe celălalt părinte?

Cât de ușor poate să intre în pușcărie un om nevinovat?

Cum este posibil ca un minor să fie audiat de organele de cercetare, fără prezența unui psiholog?

Ce facem însă când, în urma unor posibile complicități locale, psihologi și instituții cu atribuții în domeniul protecției interesului superior al copiilor oferă rapoarte false, anulate după multe procese în instanță, prin care se pronunță în favoarea părintelui "procesoman", acuzându-l pe celălalt părinte, nerezident, de presupuse fapte halucinante, fără să ofere acestuia dreptul la apărare?

Ads

Se mai poate vorbi de justiție în România și de respectarea "principiului loialității", în condițiile în care, deși există un raport de expertiză medico-legală care infirmă acuzațiile de abuz sexual asupra unui minor formulate cu rea-credință de un părinte împotriva celuilalt părinte, autoritățile cu atribuții în domeniul protecției copiilor dovedesc o regretabilă lipsă de discernământ profesional și fără să "vadă" raportul medico-legal amintit, dispun sesizarea poliției "urgent, suspiciune abuz sexual minor", fiind deschis dosar penal, deși raportul medico-legal infirmă acuzațiile aduse părintelui nerezident?

Să fie aceasta, partea unor autorități locale, un mod de lucru obișnuit sau un mod "ticălos" de a susține "reconstituirea de probe", solicitând către un "Serviciu Județean de Medicină Legală" dacă a fost eliberat certificat medico-legal pentru un minor, dar fără să solicite certificatul eliberat sau concluziile care infirmă acuzațiile de abuz sexual?

Cine vinde sufletul unui copil?

Ads

Ce se mai poate face când autoritățile cu atribuții în domeniul protecției copilului formulează rezoluții și sesizări cu privire la un presupus abuz sexual, dar fără să dorească să cunoască concluziile raportului medico-legal care infirmă acuzații formulate cu rea-credință?

Întrebată când a luat la cunoștință de raport și concluzii, autoritatea a oferit un răspuns năucitor: "ulterior, l-am primit de la mama minorului"! În aceste condiții, cum a fost posibilă rezoluția "urgent, abuz sexual minor" deși nu se cunoștea raportul medico-legal care infirmă acuzațiile?

În mod cert, abuzurile obligă la reflecții!

Un om care aplică legea nu are voie să fie părtinitor și să ascundă adevărul după ușă! Frică de Dumnezeu? Rușine?

Cine a plătit pentru Marcel Țundrea, condamnat nevinovat la 12 ani de închisoare și decedat la scurt timp după ce a fost pus în libertate?

Cine este adevăratul abuzator?

Etichetele se lipesc ușor! Nu atât de ușor se șterge rușinea adusă prin minciună!

Cât costă dorința de răzbunare?

Dacă un părinte își iubește copilul, în mod sigur nu l-ar folosi niciodată în "lupta" cu celălalt părinte, un copil având nevoie, pentru o creștere armonioasă, echilibrată, de dragostea ambilor părinți!

România educată?

Să însemne aceasta "camera de detenție introdusă în școli, ca formă de educație timpurie", după cum aprecia distinsa doamnă ministru CA?

Ce oferim tinerilor noștri?

România, încotro?

Nicolae Radu a ocupat functii importante in sistemul national de securitate precum: Sef Centru de Expertiza Psihologica in cadrul SPP, Director Imputernicit la Centrul de Psihosociologie al MAI, consilier secretar de stat MAI, consilier CSAT, Administratia Prezidentiala si purtator de cuvant al Academiei de Politie "Alexandru Ioan Cuza".

Radu Nicolae este profesor universitar dr. in cadrul Universitatii "Spiru Haret" din Bucuresti. Din anul 2018, in calitate de profesor asociat, a predat cursuri de Ledership, Laborator de specialitate - Servicii de informatii si Psihopatologie militara in cadrul Universitatii Bucuresti.

Din anul 2015, Nicolae Radu este abilitat conducator de doctorat pentru Informatii si securitate nationala in cadrul Universitatii Nationale de Aparare "Carol I".

In prezent, Nicolae Radu are preocupari operationale in spatiul intelligence, de prevenire si combatere a terorismului, dar si in zona psihologiei aplicate pentru personalul destinat misiunilor speciale tip Sayeret Matkal din cadrul Israel Elite Special Forces Unit si General Staff Reconnaissance Unit 269.

Autorii care semnează materialele din secțiunea Invitații – Ziare.Com își asumă în totalitate responsabilitatea pentru conținut.

Ads