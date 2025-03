Încă o voce din Coaliție anunță destrămarea în cazul unei înfrângeri a lui Crin Antonescu la alegerile prezidențiale

După liderul UDMR Kelemen Hunor, o altă voce din Coaliție anunță destrămarea acesteia în cazul unui eșec al lui Crin Antonescu la alegerile prezidențiale din 4 și 18 mai. Deputatul liberal Alexandru Muraru, președinte PNL Iași, spune că „această coaliție își va da obștescul sfârșit, dacă domnul Antonescu nu va câștiga”.

Victoria lui Crin Antonescu în turul 2 al alegerilor prezidențiale este crucială pentru viitorul coaliției, spune Alexandru Muraru (PNL), după ce liderul UDMR Kelemen Hunor a transmis același mesaj cu o zi înainte.

„O spun cu foarte mare convingere, această coaliție își va da obștescul sfârșit, dacă domnul Antonescu nu va câștiga alegerile prezidențiale. Eu am convingerea că Antonescu este astăzi pe locul doi, că Antonescu va câștiga alegerile prezidențiale”, a declarat deputatul PNL Alexandru Muraru la RFI.

Liberalul crede că noul președinte al României „va putea face în așa fel încât această majoritate să se facă țăndări”, având la dispoziție posibilitatea unei moțiuni de cenzură care ar doborî guvernul Ciolacu.

„Parlamentul își încheie activitatea în luna iunie, la sfârșitul lunii iunie, deci practic, inclusiv până în luna iunie este timp de așa ceva, pentru a exercita o presiune uriașă, repet, dacă această persoană va fi altcineva decât domnul Crin Antonescu, asupra primului-ministru de a-și prezenta demisia sau a încerca să formeze o nouă majoritate printr-o presiune uriașă, pentru că președintele, oricum s-ar numi el, va avea un boost de credibilitate, de notorietate, de susținere publică, care va ține cel puțin șase luni - un an de zile și în această perioadă va putea face în așa fel încât această majoritate să se facă țăndări. Are instrumentul, prin partidele parlamentare, unei moțiuni de cenzură, pe care o poate provoca. Guvernul are o majoritate relativ fragilă în Parlament”, a mai spus Alexandru Muraru.

Liderul UDRM Kelemen Hunor și-a exprimat aceeași îngrijorare.

„Ca să existe în continuare această coaliție trebuie să câștige Antonescu. Dacă nu câștigă Antonescu, această coaliție n-are cum să meargă mai departe. Trebuie să fim conștienți cu toții de acest lucru”, a declarat Hunor.

