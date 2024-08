Fostul lider al PNL, Crin Antonescu, a atacat dur actuala conducere a PNL, miercuri, 14 august, numindu-i „semidocți” pe cei care au gândit campania lui Nicolae Ciucă în jurul cărții sale. De asemenea, Antonescu a subliniat că Ciucă este un „om cumsecade”, dar candidatura sa este o impostură. Pe lângă criticile vehemente la adresa conducerii PNL, fostul lider liberal a venit și cu două alternative la candidatura lui Nicolae Ciucă: fostul șef SRI Eduard Hellvig și președintele CJ Bihor, Ilie Bolojan.

Atacul vine înaintea congresului de validare a lui Nicolae Ciucă pentru candidatura la prezidențiale, iar unii analiști cred că fostul lider liberal are anumite intenții în ceea ce privește PNL, de la conducerea căruia a fost debarcat în 2014, prin venirea lui Klaus Iohannis.

Analistul și jurnalistul Ion M. Ioniță este de părere că intervenția lui Crin Antonescu este „surprinzătoare” și a subliniat că discursul său a suferit modificări, comparativ cu retorica din urmă cu câteva luni, când soția sa, Adina Vălean, era candidat pe lista comună PSD-PNL la europarlamentare.

„Este foarte surprinzătoare ieșirea domnului Crin Antonescu în asemenea termeni, pentru că a preferat să trăiască departe de țară, să fie foarte puțin prezent timp de 10 ani, apariții foarte rare în care a comentat realitatea politică, dar în ultimele luni a fost favorabil PNL și acum a schimbat foaia. Să nu uităm că, totuși, soția domniei sale este parlamentar european pe listele PNL și acum câteva luni nu avea aceleași păreri despre conducerea PNL și domnul Ciucă, cei care au validat prezența Alinei Vălean pe liste, venind din postul de comisar european”, a afirmat Ion M. Ioniță pentru Ziare.com.

Acesta spune că odată cu plecarea lui Iohannis din funcția de președinte, în PNL va fi „un vid de putere”, fapt care deschide posibilitatea unei competiții politice la nivelul conducerii partidului.

„Ne întrebăm de ce. Odată că alegerile europarlamentare s-au încheiat, deci nu mai reprezintă o miză, lucrurile au fost rezolvate. Al doilea lucru este că se încheie cele două mandate ale președintelui Iohannis, cel care și-a impus amprenta asupra PNL, până acum, și probabil că se gândește că după plecarea domnului Iohannis de la Cotroceni, PNL se va găsi într-un vid de putere și va fi într-o situație lipsită de busolă și atunci s-ar deschide posibilitatea unei noi competiții politice la nivelul conducerii PNL”, mai spune Ioniță.

Acesta crede că dacă nu ar fi fost finalul de mandat al lui Klaus Iohannis, aceste declarații nu ar fi apărut.

„Cel care critică foarte dur, Crin Antonescu, este cel care a dus PNL-ul alături de PSD cu USL și acum critică faptul că PNL nu are identitate, dar exact același lucru s-a întâmplat sub conducerea lui Crin Antonescu”, mai precizează analistul.

Jurnalistul Ion M. Ioniță spune că Hellvig și Bolojan nu au fost destul de implicați în ultima perioadă pentru a candida.

„Acum îl propune pe Hellvig, dar el e clar că nu are cum să aterizeze candidat al PNL dintr-o dată, sau pe eternul Ilie Bolojan, ale cărui performanțe în plan local l-au recomandat de fiecare dată, dar care nu a avut destulă susținere în partid pentru a obține o funcție de top la nivel central, până acum. Probabil că din acest motiv nici nu a fost vocal în această situației și a preferat să rămână la nivelul conducerii județene din Bihor”, mai adaugă el.

Acesta a spus că fostul lider al liberalilor nu încearcă să-l „dea jos” pe Ciucă de la candidatură, ci încearcă o platformă politică pentru viitor.

„Aici este marea schimbare. Faptul că PNL ar ieși de sub tutela lui Klaus Iohannis și atunci încearcă să lanseze aceste baloane de încercare pentru a vedea cum stă în plan politic și dacă poate să înceapă ceva în PNL”, mai spune Ioniță.

Despre Eduard Hellvig, analistul spune că fostul șef SRI nu prea s-a mai implicat în discuții politice în ultima vreme, iar faptul că a stat atâta timp la „cârma” unui serviciu de informații este un dezavantaj.

„Toată lumea îl va acuza că, având acces la atâtea informații, va folosi informații într-o campanie electorală, în contextul în care s-ar ajunge acolo, dar cred că nu se pune problema, deocamdată, și am văzut că nici măcar nu a dat semne că s-ar îndrepta spre o carieră politică în acest moment, deși a lăsat ușa deschisă. Probabil că, într-adevăr, lucrurile se vor clarifica în PNL după aceste alegeri, nu până atunci”, a mai completat el.

Acesta se arată încrezător că în cadrul congresului PNL se va arăta o susținere clară pentru candidatura lui Nicolae Ciucă, dar nu exclude frământări în PNL.

„Marele impediment al domnului Ciucă nu este campania electorală, este lipsa lui de tracțiune pentru partid. Fiind sub scorul partidului în acest moment, are o mare problemă pentru un candidat. Nu are ce oferi partidului, nu aduce un plus și oamenii se gândesc ce fac”, a conchis Ion M. Ioniță.

De partea cealaltă, politologul Cristian Pîrvulescu spune că ar putea fi vorba despre o vendetǎ a lui Antonescu, dupǎ debarcarea sa în 2014 de la conducerea partidului.

„A fost un atac asupra întregii conduceri a partidului, nu doar asupra lui Ciucă, pentru decredibilizarea ei. Crin Antonescu ori își ia revanșa pentru schimbarea sa după campania din 2016, sau încearcă să susțină un alt candidat, acela care îi este apropiat, iar acela nu este președintele Consiliului Județean Bihor, Ilie Bolojan, ci este Hellvig”.

Profesorul Pîrvulescu amintește că Eduard Hellvig a fost adus în PNL cu ajutorul Alinei Vălean, soția liderului PNL de atunci, Crin Antonescu.

„Hellvig pare să fie destul de puternic în interiorul partidului, dispune de o facțiune care nu este neglijabilă, cu primari, președinți de consilii județene și așa mai departe. Pe cine vrea să înlăture? Pe Rareș Bogdan, pe Dan Motreanu, în an electoral? Vă dați seama că asta slăbește partidul”, a mai spus Pîrvulescu.

Acesta a precizat că dacă va lansa cartea, iar partidul îl va susține, Nicolae Ciucă ar putea ieși din situația electorală dificilă în care se află.

