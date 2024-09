Crin Antonescu, politician, istoric și fost președinte al Partidului Național Liberal (PNL), a făcut recent declarații în care și-a exprimat îngrijorările față de evoluția PNL din ultimii ani. Deși s-a retras din viața politică activă de aproape un deceniu, Antonescu a subliniat că PNL rămâne „casa” sa, chiar dacă, în actualul context politic, admite că ar putea fi exclus din partid.

Antonescu a explicat că, în ciuda distanței sale față de politica românească, nu a încetat niciodată să se implice în problemele partidului atunci când a considerat că este necesar.

”Mi s-a reproșat faptul că - ăsta a fost un reproș destul de modest, ca să spun așa - și am fost mâhnit. Eu sunt obișnuit, chiar când sunt polemici în Partidul Național Liberal, am trăit totuși alte vremuri, să aibă o anumită calitate. Dar de ce, dacă ai văzut că nu îți convine ceva, de ce n-ai venit la partid să ne spui nouă? Relațiile dintre mine și partid, rolul sau locul meu în acest partid sunt clare de 10 ani. Nu am plecat din acest partid, pentru că la urma urmelor sunt foarte vechi în el. Este, până la urmă, casa mea, dar oamenii acum au acte pe casă, pot să mă dea afară. E destul de simplu.

În fond, așa se poate rezolva această problemă ca să nu mai aibă Nicu disconfort. Dar 10 ani de zile, am stat la distanță. Am încercat, atunci când au fost lucruri cu care n-au fost de acord… pentru că eu n-am tăcut 10 ani. Am vorbit și în 2016, am vorbit și în momentul 2018-2019”, a declarat fostul lider PNL în emisiunea Marius Tucă Show, potrivit Gândul.

Ads

El a subliniat că, deși a fost absent fizic din viața politică a partidului, nu a încetat să vorbească despre direcțiile greșite pe care le-a observat în timpul campaniilor și evenimentelor importante. Crin Antonescu a adus în discuție și anumite atitudini și discursuri pe care le consideră dăunătoare pentru imaginea și direcția PNL.

„Din punctul meu de vedere, discursurile alea de Piața Victoriei, cu toată lumea la pușcărie, Dragnea la pușcărie, toți la pușcărie, numai noi la guvernare, nu mi s-au părut corecte, pentru că prelungeau un fals”. El a continuat să explice că aceste poziționări au fost menite să întrețină o atmosferă de ură și diviziune, în loc să promoveze un dialog constructiv.

De asemenea, fostul lider liberal a spus că, în opinia sa, PNL a avut potențialul de a aborda o agendă politică diferită, care să includă discuții esențiale despre viitorul Europei și rolul României în NATO. Cu toate acestea, Antonescu consideră că partidul a ales să ignore aceste oportunități, ceea ce l-a dezamăgit profund.

Ads

„PNL-ul avea oameni care puteau vorbi și puteau vorbi ceea ce eu cred că trebuie vorbit despre Europa, despre viitorul Europei, despre rolul României în arhitectura europeană, despre rolul României în NATO, despre marile provocări care există la nivel global, dar și la nivel european”, a adăugat el.

Respinge acuzațiile că l-ar susține pe Geoană

Crin Antonescu a respins categoric acuzațiile potrivit cărora ar fi susținătorul lui Mircea Geoană. „Nu mai comentez reacții, aberații de genul ăsta că sunt susținătorul mascat al lui Mircea Geoană. Păi, dacă eram susținătorul lui Mircea Geoană, ziceam că este foarte bun Ciucă, este la mintea cocoșului.”

În final, Antonescu a subliniat schimbările dramatice prin care a trecut PNL în ultimii ani, trecând de la un partid care a avut mari probleme cu „sistemul” la unul care acum pare să fie „prieten” cu acesta.

„De la un partid în această situație, noi, adică ei, am ajuns la un partid care este prieten cu sistemul, care are sistemul în spate și nu-i așa că este mai bine? Că în felul ăsta putem să mai câștigăm, dacă nu președinția, măcar la guvernare.”

Ads