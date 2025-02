Crin Antonescu, atac fără precedent la adresa lui Ponta: „Nu sunt candidatul sistemului, este ridicol să spui asta, dar oricine are dreptul să se facă de râs”

Crin Antonescu a vorbit la Antena 3 despre candidatura sa la prezidențiale după ce și PSD a decis validarea liberalului în cadrul congresului din 2 februarie. La această ședință, Victor Ponta a dorit să ia cuvântul, însă colegii social democrați nu i-au dat voie, lucru semnalat de politician e social media. Crin Antonescu i-a întors moneda deputatului de Dâmbovița, despre care a spus că vorbește „de la gard”, în sensul că este exclus și nu mai are putere în partid.

Crin Antonescu a făcut aluzie o posibilă interacțiune mai profundă între Victor Ponta, Sebastian Ghiță, Elena Udrea, dar și despre faptul că fostul premier al României este, de fapt, un om al sistemului, nicidecum persoanele pe care acesta le acuză.

„Vom discuta o dată cu domnul Ponta despre sistem. Nu ştiu de ce trebuie să iau în serios toate declaraţiile făcute de la gard. De la gard de la Mar-a-Lago, de la gard acuma de la Bucureşti. Nu sunt candidatul sistemului.

Nu ştiu ce se înţelege prin sistem. Dacă prin sistem se înţeleg acele forţe oculte, nedemocratice care ar influenţa jocul politic în România, care nu îl lasă acum pe domnul Ponta să lupte pentru români, care îl împiedică pe domnul Georgescu să ne ridice ca naţiune, să ne facă mari cum nu am fost niciodată, nu ştiu ce are în vedere.

Eu tot ce am avut în politică a fost la vedere şi a fost obţinut printr-un vot al cetăţenilor. Eu, în 25 de ani de politică activă, am fost la vedere, în timpul Guvernului Tăriceanu, ca parlamentar, nu membru al Guvernului.

Am fost ministru 3 ani şi îmi aduc aminte cu plăcere şi am lăsat ceva în urma mea, ceva ce funcţionează şi azi, ministru al Sporturilor în timpul Convenţiei Democratice şi am mai fost doi ani cu USL, în calitate de preşedinte de partid, cu însuşi persecutatul şi prigonitul de astăzi Victor Ponta.

Nu am avut niciun fel de relaţii, nici cu şefii serviciilor secrete, nici cu agenţii lor, nici cu foşti ofiţeri recalificaţi, nu am avut niciodată, sub nicio formă, vreo relaţie cu tot acest păienjeniş pe care îl descriu foarte bine şi memoriile domnului Sebastian Ghiţă şi ale doamnei Elena Udrea şi ale domnului Victor Ponta. Deci nu sunt candidatul sistemului, este ridicol să spui asta, dar oricine are dreptul să se facă de râs.

Românii au dat un semnal foarte clar în noiembrie, s-au săturat de acest sistem falimentar al lui Iohannis, s-au săturat de aranjamente între şefi de partide, vor să fie auziţi, vor să fie ascultaţi şi vor să facă o schimbare radicală. Din păcate, Coaliţia nu-i ascultă pe români, prin desemnarea unui candidat al trecutului, al sistemului, candidat al nimănui pentru nimic, arată că nu vor să facă schimbare, vor să perpetueze tot ceea ce a fost rău în aceşti zece ani. Azi, un singur candidat anunţat, Călin Georgescu, vorbeşte despre schimbare radicală, ceilalţi sunt oamenii sistemului, vor să ţină sistemul. Ştiu că vor să-l scoată din competiţie, vor să închidă gura tuturor.”, a spus Crin Antonescu la Antena 3.

