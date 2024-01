Antonescu, atac la Tariceanu: Aceasta intretinuta politica

Fostul lider PNL, Crin Antonescu, condamna noul USL infiintat vineri si il acuza pe Calin Popescu Tariceanu ca este "o intretinuta politica".

Asa-zisul proiect USL 2.0 a fost instituit vineri printr-un document politic semnat de presedintele PSD, Victor Ponta, presedintele Partidului Liberal Reformator, Calin Popescu Tariceanu, presedintele PC, Daniel Constantin, si presedintele UNPR, Gabriel Oprea.

Antonescu a afirmat, la Realitatea Tv, ca USL 2.0 este "o tentativa de frauda morala masiva si deghizare politica a unei forte politice cu aspiratii totalitare".

Ponta a semnat pactul cu Tariceanu: USL traieste. Cred in Dumnezeu, cred in Romania

"In anii '46-'47, comunistii care ocupasera toate punctele de influenta in Romania nu au avut curajul sa se prezinte la alegerile pe care le-au furat decat sub masca unei coalitii de partide. Nu s-a mai intamplat asa ceva de atunci si faptul ca acest gest rezervat de domnul Ponta ultimei zile imi evoca imprejurarile de atunci, poate sa para o exagerare, dar nu e. Este sceeasi tentativa de frauda morala masiva si deghizare politica a unei forte politice cu aspiratii totalitare", a explicat Antonescu.

Cat despre Tariceanu, "instalat foarte confortabil intr-o livrea rosie croita de PSD-isti", "oricat de poleit ar fi nu are cum sa semene cu Antonescu. Aceasta intretinuta politica nu poate avea in ochii nimanui pretentia ca reprezinta PNL, dreapta, nu reprezinta altceva decat piticii pe care si i-a anexat Ponta".

In opinia liberalului, "Ponta vine cu inca o minciuna majora si-si ascunde identitatea. Domnul Ponta, la un pas de a deveni presedintele Romaniei, nu are curajul sa spuna cu adevarat cine este. Ponta simte nevoia de a merge de mana cu altcineva, de a se legitima cu altcineva, acum incearca cu Tariceanu si asta arata ca daca Ponta castiga vom avea un presedinte prefacut, mincinos si slab".

