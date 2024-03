Antonescu: Tariceanu m-a sunat din biroul lui Ponta. Asa situatie jenanta nu am parcurs in 24 de ani

Presedintele PNL, Crin Antonescu, sustine ca a trait o "situatie de jena" unica in ultimii 24 de ani, atunci cand fostul liberal Calin Popescu Tariceanu l-a sunat "din biroul domnului Ponta".

"Tariceanu m-a sunat din biroul domnului Ponta, spunandu-mi ca este in biroul domnului Ponta. Eu sunt un om mai timid structural... totusi, dupa 20 si ceva de ani de lupte si de aventuri existentiale in camp politic, m-am mai obisnuit cu situatii speciale.

Asta a fost una atat de stingheritoare incat l-am rugat pe domnul Tariceanu sa ma scoata din ea. I-am spus ca, daca am ceva de discutat cu domnul Ponta sau domnul Ponta cu mine, o putem face direct. Daca domnia sa are ceva de discutat cu mine sau eu cu domnia sa, il rog sa-mi dea intalnire oricand si oriunde, dar nu din biroul domnului Ponta, pentru ca o asemenea situatie de jena nu am parcurs de 24 de ani de cand fac politica", a declarat Antonescu, intr-o conferinta de presa.

"Ceea ce s-a intamplat azi a fost un lucru fara precedent, un lucru trist. Un om important al PNL, actionand impotriva unei decizii a partidului sau, actionand intr-o pozitie jenanta de client aspirant la usa prim-ministrului", a mai spus presedintele PNL despre fostul premier.

Fostul premier liberal Calin Popescu Tariceanu a demisionat din PNL, miercuri seara, dupa declaratiile impotriva ruperii USL, facute in ultimele zile. El i-a cerut miercuri lui Crin Antonescu sa readuca PNL in USL si a sustinut ca nu accepta decizia luata marti de liberali de a iesi din USL si a intra in Opozitie.

"Am vorbit cu premierul cu Victor Ponta si l-am intrebat daca doreste sa continue proiectul USL. Premierul mi-a spus ca da, doreste sa continue proiectul in actuala forma. Vreau sa fac un apel la presedintele PNL sa revina in USL", a declarat Calin Popescu Tariceanu.

"Draga Crin, daca tu nu-ti vei asuma aceasta responsabilitate, o voi face eu", a mai spus Tariceanu, care a adaugat ca va vorbi personal cu premierul Victor Ponta pentru ca acesta sa-si tina promisiunile si angajamentele formulate in programul USL.

