Întrebat de un ascultător al Europa FM, în cadrul emisiunii „Cap la Cap”, cu Cristian Tudor Popescu, care dintre președinții României de după 1989 a avut „cea mai slabă prestație”, Crin Antonescu, candidatul PSD-PNL-UDMR la alegerile prezidențiale, a răspuns că acela este Klaus Iohannis.

„După părerea mea, Traian Băsescu, all in all, a avut o prestație nocivă, dar slabă nu. Klaus Iohannis a fost președintele care și-a pus cel mai puțin amprenta, în bine sau în rău, pe evoluția clasei politice, scenei politice. Nici ceilalți nu au excelat, dar el chiar n-a părut că se ocupă deloc de una dintre atribuțiile prezidențiale care spune că președintele mediază între stat și societate”, a argumentat Antonescu.

Candidatul coaliției consideră că Iohannis a reprezentat România cu succes la nivel internațional, „până la un punct”.

„Domnul Klaus Iohannis a făcut, a desfăcut guverne. A reprezentat, cu destul de mult succes, pe plan internațional, până la un punct, România. A fost destul de distant față de societatea românească și chiar față de viața politică”, mai spune el.

Acesta a punctat faptul că mandatele lui Ion Iliescu au produs „foarte multe nenorociri”, tocmai pentru că fostul președinte a fost „foarte intens”.

