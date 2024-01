Crin Antonescu: PNL ”are tot ce îi trebuie” pentru alegerile din 2024. Ce părere are fostul lider liberal despre plimbările președintelui Iohannis

Crin Antonescu, fostul lider al liberalilor, a declarat că speră ca PNL să nu mai fie tratat ca omul bolnav al politicii românești, în contextul în care a remarcat că există o preocupare tot mai mare cu privire la soarta și procentele formațiunii.

El a mai precizat că următoarele alegeri, dar și ce va face și va spune PNL pe scena politicii românești, vor contribui la schimbarea percepției despre partid.

"Nu cred că PNL se află azi într-o situație atât de dramatică, vecină cu dezastrul, așa cum e descris de multe ori. Se apropie alegerile europarlamentare, cred că PNL are posibiltatea să contureze direcții și orizonturi pentru societatea românească sau pentru acea parte din societate dornică să mențină un proiect la care ne-am angajat cu ani în urmă - proiectul occidental, european, NATO. Cred că are ce spune, cred că are, apropo de alegerile europarlamentare, oameni pe care să-i pună pe o listă, oameni despre care poate spune foarte clar nu doar ce au de gând să facă, ci ce au făcut, și au făcut. PNL are la îndemână tot ce-i trebuie pentru a da aceste bătălii - foarte grele - din acest an. Nu știu care va fi rezultatul, nu știu cum va face PNL. Sper că va găsi formulele optime", a declarat Crin Antonescu la Digi24.

Fostul lider liberal susține că nu este îngrijorat de creșterea în sondaje a unor partide extremiste, dar că amploarea pe care a luat-o discursul ”suveranist” îl „indispune”

„Ce se întâmplă în România din acest unghi, mai degrabă mă indispune. Dacă este de înțeles faptul că o anumită tensiune socială se poate exprima politic undeva mai spre zona extremei, ce mă indispune este calitatea prestației celor ce revendică acest loc pe scena politică românească. Și mă mai indispune amploarea pe care a luat-o discursul așa zis suveranist în condițiile în care nouă nu ne e clar și nici cei care deschid discuția nu se exprimă clar, dacă am intrat cu adevărat și ne-am integrat în UE, dacă vrem să continuăm pe acest drum, și dacă nu ce alternativă avem. E o discuție plină de frustrări, cu foarte multe informații aproximative și care nu face bine. Cred că ceea ce contează este ce se discută în societatea românească pentru că asta modelează nu doar opțiuni, ci și mentalități și cred că nu stăm foarte bine. O decizie administrativă cum ar fi scoaterea în afara legii a unui partid e o chestiune care nu cred că rezolvă fondul”, spune Antonescu.

Întrebat dacă Șoșoacă și Simion sunt oamenii rușilor, Crin Antonescu a explicat că deși nu există „elemente” care să indice „o legătură directă”, acțiunile lor folosesc Kremlinului.

„Nu pot face asemenea afirmații, dar ceea ce e o banalitate este că ceea ce vorbesc ei în plan politic, acțiunile care le manifestă, le vin foarte bine celor de la Kremlin. Nu am elemente să indic o legătură directă, dar e foarte clar că astfel de lucruri convin administrație Putin și nu se întâmplă doar în România”, a declarat acesta. Antonescu spune că Ucraina a devenit țapul ispășitor al unor astfel de personaje, lucru care îi convine lui Putin.

Întrebat dacă deplasările externe ale președintelui Klaus Iohannis sunt o problemă de imagine pentru acesta, Crin Antonescu a spus că nu este deranjat de ele.

„Pot fi discutate și au prețul lor, chestiuni de imagine”, spune acesta. „Nu mă deranjează. Sigur că aceste lucruri pot fi discutate și au prețul lor, chestiuni de imagine. Pe mine mă interesează, și astea sunt niște reușite ale mandatului lui Iohannis, faptul că în ceea ce privește orientarea României, poziția internațională a României în vremuri foarte agitate a fost una corectă, mă interesează că în decursul celor nouă ani de mandat s-au mai normalizat niște lucruri, cât de cât, în ceea ce privește raporturile servicii-viață politică, justiție-viață politică. Aș preciza că președintele nu a mai folosit instituțiile internaționale, cercurile politice internaționale pentru a-și rezolva problemele politice interne așa cum s-a întâmplat cu predecesorul său. Sunt lucruri care contează mai mult decât un traseu de vizite prezidențiale pe care unii îl pot interpreta ca un traseu de vacanță sau alții drept deschidere fără precedent în politica externă”, a declarat fostul președinte al PNL.