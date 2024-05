Crin Antonescu, noi dezvăluiri despre retragerea din viața politică: ”M-am săturat de chestiunile astea cu șantaje”

Fostul lider al PNL Crin Antonescu a vorbit, în emisiunea lui Marius Tucă, despre motivele retragerii din viața politică.

Antonescu a precizat că, în 2014, după fragmentarea USL-ului, și-a manifestat disponibilitatea de a candida la președinție în numele PNL.

Partidul a decis însă să meargă cu alt candidat, lucru care, în opinia fostului lider PNL, a pus capăt rostului său în politica activă.

El a respins speculațiile referitoare la posibile șantaje din lumea politică, spunând că este dispus să discute doar în cazul în care există dovezi concrete.

”A fost un proiect care a eșuat. Nu din cauza mea, consider eu, dar nu are importanță. El a eșuat. Continuare nu exista în 2014 decât după despărțirea, după fragmentarea USL-ului, candidatură la președinție a mea în numele PNL, ceea ce eram dispus să fac. PNL-ul a avut o altă opțiune, ceea ce a pus capăt, din punctul meu de vedere, rostului meu pe aici, în politică. Eram totuși după 25 de ani, după proiecte, unele reușite, altele nu. Nu sunt genul care să nu poată trăi fără așa ceva. Nu sunt genul care să atârne pe culoarele politicii. Am renunțat. S-a împlinit un deceniu. Cât despre chestiunile astea cu șantaje, m-am și săturat. Când o sa vină cineva și o să aducă cel mai mic indiciu, atunci o să discutăm”, a declarat Crin Antonescu, potrivit Gândul.

