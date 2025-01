Crin Antonescu, bombă la început de an: „Consider acordul pentru candidatură suspendat”. Fostul șef liberal consideră că liderii coaliției sunt nehotărâți în legătură cu el

Crin Antonescu a anunțat că acordul pentru candidatura la prezidențiale este suspendat în acest moment. Fostul președinte PNL este dezamăgit de colaborarea pe care a avut-o cu liderii coaliției PSD-PNL-UDMR.

Crin Antonescu a anunțat la Digi că în momentul de față este suspendată candidatura sa la alegerile prezidențiale din partea coaliției, însă este deschis la întâlniri cu liderii partidelor de la guvernare, cărora le reproșează că nu au comunicat suficient până acum,

Cele mai importante declarații ale lui Crin Antonescu despre suspendarea candidaturii la alegerile prezidențiale din 2025

- În legătură cu calitatea mea de candidat, cunoscută și recunoscută public până acum, aceea de candidat comun al coaliției aflate la guvernare, încep prin a anunța că în mod unilateral, adică eu, candidatul, consider acordul privitor la această candidatură, suspendat.

- Eu îl declar pactul suspendat pentru că sunt două părți aici. Ce înseamnă suspendat. Înseamnă următorul lucru. Eu am primit o propunere de a fi candidatului unei coaliții politice, am acceptat această propunere, am asumat această candidatură, și este o asumare de la care eu nu dau înapoi.

- Eu nu îmi retrag această candidatură, eu nu dau înapoi, am asumat cu tot ce înseamnă ea, toate dificultățile și tot parcursul, și sunt în orice moment dispus să o duc până la capăt. Ceea ce am constat, este că cealaltă parte a acestui acord, adică cei patru lideri politici care au făcut această propunere și au luat acest angajament, nu au fost suficient de împuterniciți ca să spun așa, sau nu au avut toate acreditivele la ei atunci când au pus semnătura pe acest acord.

- Îi rog pe domnii cu care am semnat să se gândească bine și să decidă în consecință. Eu declar suspendat acest acord, în consecință și calitatea mea de candidat. Eu i-am informat pentru ce anunț urmează să fac. Nu mă retrag, nu dau înapoi, dar când este vorba despre cea mai importantă funcție în stat.

- Au venit atacuri din trei direcții. Eu am făcut niște pași, nu ca să răspund. Atacurile erau minciuni abjecte. Este ca în western-uri. Adversarii politici sunt izolaționiștii, suveraniști, cum se numesc dânșii. Vechii mei prieteni din propaganda băsistă, care își retrăiesc tinerețea și mă fac și pe mine să o retrăiesc.

- Pericolul este imens în continuare, însă un grup de oameni se comportă ca o sectă. Vorbim de atacuri grave, cum ar fi că am dat jos steagurile NATO.

- Așteptam aceste atacuri, n-am nicio o problemă să mă lupt cu ele. Dar eu vreau să văd o dată a alegerilor, eu am spus da, candidez cât mai repede, pentru că România este într-o situație de criză.

- Eu sunt cel care spune: băieți, mergeți și vă gândiți, iar dacă aveți nevoie de mine să mă sunați. (n.red. Crin Antonescu se referă la liderii coaliției PSD-PNL-UDMR)

- Eu n-am fost în culise cu ei (n.red liderii coaliției), eu am fost până în 21 decembrie la Bruxelles. Am avut discuții telefonice cu liderii coaliției, domnul Ilie Bolojan și alții. Am și spus că domnul Kelemen este primul care m-a abordat în discuție înainte de 21 decembrie, zi în care am fost contactat de către Ilie Bolojan, care mi-a zis că e cu Ciolacu.

- Am avut această discuție în care ei au formulat propunerea ca eu să candidez la președinție. I-am întrebat cât răgaz am ca să mă gândesc. Mi-au spus că e urgent și că până dimineață să le dau un răspuns. Le-am spus că ne vedem la 7 dimineață, ne-am văzut și am discutat despre această procedură și am întrebat de data alegerilor. Asta a fost tot.

-Eu, spre deosebire de domnul Georgescu, eu am avut toate funcțiile la vedere. Dânsul a intrat în Sistem și a încercat mereu să intre în Sistem. Da, am făcut parte din Sistem până acum 10 ani. Nicio legătură între mine SRI.

- Eu sper doar ca aceste partide pentru a nu-și mai pune oamenii că știu sigur că au un candidat comun, dar nu știu care este acela. Eu aștept ca el, în calitate de cetățean, să se comporte responsabil, ca niște partide care conduc România. În fața cetățenilor să anunțe de îndată un calendar pentru alegeri. Și să dea explicații pentru anularea primului tur al alegerilor.

- Conduc România și trebuie să se hotărască dacă au un candidat și dacă tot pe mine mă doresc, să mă caute.

- Eu sunt un om cât se poate de prietenos, am demnitate, sunt un om orgolios atunci când vorbesc de lucruri publice. Eu ies în fața oamenilor și le spun ce cred, ce e bine să facem sau nu în continuare. Nu lingușesc alegătorii, nu lingușesc nici partidele. Dacă solicitarea mea de a fi niște oameni de onoare ostilizează pe cineva, să fie sănătos și ostil. Eu am dat un răspuns, eu nu dau înapoi, rămâne să dea dânșii un răspuns.

- Eu nu sunt candidat de profesie. Am văzut câteva nume remarcabile, au de unde găsi. Eu nu am avut în plan, în intenție, și nu e oricum om plăcere, eu am răspuns unei chemări într-o situație critică, dacă e cu adevărat critică.

Crin Antonescu, despre clipul cu Ciolacu cu Afred Simonis

- Nu comentez tactica de PR. Publicarea acestui video este o decizie a domnului Ciolacu, a PSD-ului, de asta am zis că nu comentez, e campania partidelor. Eu vorbesc despre campania mea, eu nu port responsabilitatea partidelor. Iar partidele trebuie să știe, dacă vor mai reveni cu propunerea, că eu nu lucrez să le acopăr mendrele lor.

- Nu aș putea să fiu marioneta cuiva.

- Eu cred totuși că glumeau. Deși nu e ilegal, e oricum trist, poți să vorbești cu greu despre așa ceva și că, în orice caz, există o ironie care să poată duce la ceea ce s-a întâmplat.

