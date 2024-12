Crin Antonescu a dezvăluit cum a votat la prezidențialele anulate și la parlamentare. Alegerea surpriză făcută pentru legislativ. Ce a zis de Călin Georgescu

Crin Antonescu, candidatul comun al coaliției de guvernare pentru alegerile prezidențiale, a dezvăluit cum a votat la scrutinele care abia au trecut. A zis că a votat în afara țării și că a făcut o alegere interesantă pentru legislativ.

”Am votat, am votat în diaspora, sigur că da! Nu l-am votat pe Călin Georgescu, pot să vă spun că la Parlament, la Senat am votat cu PNL-ul, dar la Cameră (Camera Deputaţilor – n.r.) am votat cu UDMR-ul, ca să dau un vot util. Nu aveam listă PNL, după cum ştiţi o disfuncţie birocratică, sper, a făcut să nu avem listă acolo, să nu aibă o listă PNL-ul.

Celelalte partide despre care eu credeam că ar fi bine să intre în Parlament nu aveau nevoie, se punea problema, la un grad de prezenţă mare, că UDMR-ul ar putea fi la limită şi, cum eu consider UDMR-ulm fără a fi maghiar în vreun fel, îl consider o formaţiune serioasă, poate chiar cea mai serioasă, la momentul la care vorbim, în peisajul politic românesc, i-am votat”, a afirmat Crin Antonescu la Antena 3, vineri seară.

Fostul preşedinte al PNL nu a dezvăluit numele candidatului pe care l-a votat la alegerile prezidenţiale.

