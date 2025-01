Vasile Dîncu, ironii la adresa lui Crin Antonescu. Și-a ilustrat postarea cu un clovn: "Nu cred că Alianța își poate permite să aducă un candidat fără șanse"

Sociologul Vasile Dîncu, europarlamentar ales pe lista PSD, transmite un punct de vedere cu privire la Crin Antonescu, prin intermediul unui mesaj postat pe Facebook în seara de 8 ianuarie 2025.

Interesant este faptul că mesajul despre Crin Antonescu este însoțit de imaginea unui clovn care încearcă să sperie lumea ținând în mână un pistol.

"Imaginea este generată cu instrumente de inteligență artificală", precizează Vasile Dîncu.

Europarlamentarul PSD susține că el nu respinge ideea ca Georgescu să fie candidatul unic al alianței PSD - PNL. Dîncu atrage însă atenția că alianța PSD-PNL nu-și poate permite "să aducă un candidat fără șanse".

"Am apreciat că Alianța face, probabil, cercetări sociologice pentru a vedea care este cea mai bună modalitate de a aduce electoratele celor două partide împreună pentru susținerea unui singur candidat. În criza aceasta de încredere o să se vadă că nu este simplu. Dacă Antonescu este soluția cea mai bună și o adoptă Alianța, eu nu mă împotrivesc pentru că nici măcar nu am vreo soluție pe care s-o consider a fi mai bună;

Nu cred că Alianța își poate permite să aducă un candidat fără șanse în condițiile unei configurații total schimbate față de anulatele alegeri din toamna târzie a lui 2024", a scris Vasile Dîncu pe Facebook.

Ads