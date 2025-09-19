Crin Antonescu vrea să susțină o formațiune „anti-soroșistă”. „Votul pentru Călin Georgescu nu vine de la niște oameni tâmpiți sau ușor de păcălit.”

Fostul candidat la președinția României, Crin Antonescu, a declarat la un podcast că PNL trebuie reformat. Acesta susține că deși partidul nu mai este problema sa, ar fi interesat să îl susțină dacă ar deveni o forță credibilă, anti-marxistă și anti-soroșistă. Acesta mai susține că AUR este un partid de care trebuie ținut cont, pentru că are milioane de voturi în spate.

„N-am nicio simpatie, sincer să fiu, pentru AUR. Sunt acolo persoane pe care le apreciez, dar partidul în sine nu e genul meu. Dar ar trebui să ne hotărâm o dată, să spunem că atâta vreme cât un partid este extremist, el trebuie dovedit în justiție ca atare, condamnat și scos în afara legii. Un partid care nu e în afara legii, care are în spate milioane de voturi și este în Parlamentul României, este un partid de care trebuie să ții cont și care are drepturi egale cu celelalte”, a declarat Antonescu, la podcastul HAI România.

Acesta atrage atenția că prin excluderea automată a AUR din sfera opțiunilor, electoratului nu i se mai lasă alternative reale.

„Îți rămân PNL-ul și PSD-ul, care nici ele nu se bucură de vreo popularitate. Ce ne rămâne nouă? Ce e bine să votăm?”, spune fostul candidat la alegerile prezidențiale.

Antonescu a catalogat USR drept bolșevicii acestei epoci, deși a subliniat că, spre deosebire de partidul din Coaliție, cei din urmă, prin mijloacele lor, au condus.

„Îl clonăm pe Bolojano? Asta nu se poate. Și mai departe ce? Votăm cu USR-ul? N-am nimic personal cu oamenii aceștia, dar ei sunt… iar aici are dreptate, cumva, Cristoiu: sunt bolșevicii acestei epoci. Stați puțin, că bolșevicii, până la urmă, cu prețul pe care l-au plătit și prin mijloacele lor, au condus”, a mai spus Antonescu.

Acesta susține că ar fi interesat să sprijine orice formațiune care se poziționează drept „o forță credibilă, anti-marxistă și anti-soroșistă”.

„PNL-ul este greu de deosebit în acest moment de alte partide și asta nu mă consolează, dimpotrivă, mă mâhnește. Tema este dacă păstrezi brandul, clădirea, o dezinfectezi sau dacă trebuie construit ceva nou. Din fericire, nu mai este problema mea, dar sunt interesat dacă PNL sau altă construcție de dreapta poate deveni o forță credibilă, anti-marxistă și anti-soroșistă. Pe cât voi putea, o voi sprijini”, a mai spus fostul lider liberal.

Antonescu mai susține că sprijinul pentru Călin Georgescu a venit de la oamenii care vor „mai multă personalitate și profil în politica externă”.

„Votul pentru Călin Georgescu nu vine de la niște oameni tâmpiți sau ușor de păcălit. O mare parte din acest vot, ulterior transferat către George Simion, a venit din dorința exprimată de foarte mulți români, inclusiv din diaspora, de a avea mai multă personalitate și mai mult profil ca țară, în special în politică externă”, a mai spus Crin Antonescu.

