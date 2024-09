Un fost președinte PNL a desființat toată conducerea actuală. „Orice vot pentru Ciucă este pentru al treilea mandat al lui Iohannis”. Rareș Bogdan și Bode, „niște nevertebrate”

Un fost președinte al PNL a criticat joi, 19 septembrie, toată conducerea actuală a partidului.

Crin Antonescu consideră că orice vot acordat de români lui Nicolae Ciucă este, de fapt, un vot pentru al treilea mandat al lui Klaus Iohannis. Mai mult, el a nominalizat cinci nume de la vârful conducerii liberale despre care a spus că se comportă „ca un grup de nevertebrate politic”, potrivit digi24.ro.

Critica lui Antonescu a venit la o zi după ce PNL a depus un proiect de lege prin care să i se poată permite președintelui în funcție să candideze ca independent pe listele pentru parlamentare ale unui partid.

„Vedeam această fotografie, Klaus Iohannis cu cei doi lideri ai coaliției în spate. Cam așa o să ajungă în funcția de senator și de acolo, probabil în funcția de șef al Senatului, după ce a eșuat în a primi orice altă funcție mai tare.

Ceea ce pot eu să spun în acest moment, ca un observator distant, este că, în vreme ce toată lumea comentează apetitul domnului președinte Iohannis pentru noi funcții sau privilegii, eu cred că este vorba de mult mai mult. Pe scurt, eu cred că dacă Nicolae Ciucă devine președinte în urma acestor alegeri, intrăm în al 3-lea mandat al președintelui Klaus Iohannis. Președintele României de facto, neoficial, dar nu mai puțin efectiv va fi în continuare Klaus Iohannis pentru încă 5 ani. Nu spun aici eu dacă este bine sau dacă este rău. Trebuie să răspundă cetățenii la întrebarea asta... Orice vot pentru Nicolae Ciucă este un vot pentru al 3-lea mandat al lui Klaus Iohannis. Klaus Iohannis nu va fi un oarecare senator sau un oarecare președinte al Senatului, ci mai mult decât atât, asta este părerea mea. Decizia este la cetățeni”, a declarat Crin Antonescu.

Crin Antonescu a nominalizat cinci lideri din conducerea PNL, Nicolae Ciucă, Lucian Bode, Rareș Bogdan, Dan Modreanu, Gheorghe Flutur, despre care spune că se comportă ca „niște nevertebrate politic”.

„Eu am văzut foarte clar că opțiunea PNL este făcută. Ea a fost exprimată de președintele Nicolae Ciucă, ne-a explicat cu o dezinvoltură pe care eu nu o bănuiam, că nici nu a discutat cu președintele Iohannis, că nici nu știe dacă va candida președintele Iohannis. Dar că trebuie făcută această lege, această modificare pentru a apărea drepturile unui om bun, n-are rost să discutăm. E penibil.

Cred că toată lumea înțelege foarte bine despre ce e vorba. Conducerea Partidului Național Liberal, care a luat toate deciziile din acești ani și mă refer aici la cinci oameni Nicolae Ciucă, Lucian Bode, Rareș Bogdan, Dan Modreanu, Gheorghe Flutur s-au comportat până acum, din punctul meu de vedere, ca un grup de nevertebrate politic, o face în continuare și e la mijloc un pariu.

Fie acest plan iese, intrăm în al 3-lea mandat cu votul cetățenilor pentru Nicolae Ciucă, în al 3-lea mandat pentru Klaus Iohannis și Partidul Național Liberal va fi în continuare un partid important de guvernare ca până acum, fie un eșec major și atunci acești oameni ar trebui nu doar înlăturați de la conducere, ci dați afară din partid. Dar asta nu e problema mea. N-am niciun fel de interes nici acum, nici mai târziu și nu e decizia cuiva din partid. Partidul atâta a putut să facă până în acest moment. Rămâne ca alegătorii să dea un verdict, de care va depinde însă soarta Partidului Național Liberal”, a mai spus fostul președinte al PNL.

Liderul liberalilor, Nicolae Ciucă, a precizat, miercuri, că preşedintele Klaus Iohannis nu a solicitat iniţierea proiectului care permite şefului statului să candideze la alegerile parlamentare, că nu au avut discuţii pe această temă, el adăugând că o eventuală candidatură a preşedintelui ar ajuta PNL.

"Nu este vorba de preşedintele Klaus Iohannis, deci nu este vorba despre o persoană anume. Noi am făcut acest demers astfel încât să îndreptăm un drept, să redăm un drept al oricărui cetăţean din România de a fi ales şi de a candida. În Constituţie spune şi într-o democraţie este normal ca fiecărui cetăţean să i se asigure toate drepturile şi libertăţile, conform principiilor democratice. În acest moment, fie că este vorba de cineva anume, fie că nu este vorba, este dreptul unui cetăţean de a candida. Este vorba de un cetăţean. Vă dau un exemplu: de ce Ciucă sau Marcel Ciolacu, fiind în anumite funcţii astăzi, au dreptul să fie şi preşedinte de Senat şi premier şi să candideze şi la Preşedinţia României şi la o funcţie de deputat sau de senator. Acelaşi lucru este şi din cealaltă perspectivă: de ce unui om care nu este condamnat, care respectă prevederile constituţionale, i se interzice să candideze la o funcţie în stat", a explicat Nicolae Ciucă, la Digi 24, proiectul PNL.

Întrebat de ce proiectul a fost iniţiat pe finalul mandatului lui Klaus Iohannis şi dacă şeful statului le-a cerut liberalilor acest lucru, Ciucă a răspuns: "Nu este adevărat".

"Partidul Naţional Liberal, dacă vă uitaţi în statutul nostru şi vă uitaţi la componenţa Biroului Politic Naţional, toţi preşedinţii Partidului Naţional Liberal fac parte din acest birou. Eu cred că este absolut normal să valorificăm o experienţă a unor oameni, pe care nu o dobândesc mulţi într-o activitate normală, iar noi, ca partid, am căutat să ne folosim şi să valorificăm tot ceea ce înseamnă experienţa internaţională, experienţa pe domeniul apărării, experienţa profesională. Am făcut lucrul acesta. Uitaţi-vă, de exemplu, la judeţul Botoşani am adus un om din mediul de afaceri care nu a făcut politică niciodată şi a câştigat preşedinţia Consiliului Judeţean", a explicat liderul liberalilor.

Nicolae Ciucă a arătat că experienţa de 10 ani a preşedintelui Iohannis nu merită irosită, menţionând că deocamdată nu se ştie dacă acesta va candida.

"Românii sunt cei care vor alege, românii sunt cei care decid şi, în momentul de faţă, încă o dată, de va fi vorba de oricine altcineva, pentru mine este aceeaşi abordare: trebuie să le asigurăm oamenilor libertăţile şi drepturile, conform principiilor democratice şi prevederilor constituţionale", a subliniat Ciucă.

Întrebat dacă a vorbit cu preşedintele Klaus Iohannis despre posibilitatea ca el să fie primul pe lista de la Bucureşti pentru Senat, Ciucă a precizat: "Nu am vorbit şi nu este vorba de ce am vorbit cu domnul preşedinte".

"Nu avea cum să ne ceară. Cu domnul preşedinte, sigur, avem un dialog şi suntem în permanent dialog cu dumnealui, nu discutăm astfel de chestiuni, pentru că tot ceea ce înseamnă relevanţa preşedintelui Klaus Iohannis pentru Partidul Naţional Liberal este concretizată în politicile pe care domnia sa le-a realizat de-a lungul celor 10 ani de mandat. Domnului preşedinte, din punctul meu de vedere, nu i se poate reproşa nimic în ceea ce priveşte onestitatea dânsului. A fost un preşedinte corect, cinstit, care a respectat principiile democratice. Vreţi să ne uităm în urmă să vedem ceea ce au însemnat mandatele preşedinţilor din România?", a mai spus Ciucă.

Totodată, întrebat dacă o eventuală candidatură a lui Klaus Iohannis ar ajuta PSD, liderul liberalilor a declarat: "Ne ajută pe noi, pe PNL".

"Acum, dacă stăm să ne uităm înapoi, preşedintele Klaus Iohannis a fost ales de 6 milioane de oameni, dacă îmi aduc bine aminte, acum mulţi ani, acum cinci ani. Dacă în momentul de faţă are o susţinere de 15 - 20%, este suficientă pentru a veni în sprijinul unei abordări electorale în mod deosebit pentru Partidul Naţional Liberal", a susţinut Nicolae Ciucă.

Cât priveşte ce funcţii ar merita Klaus Iohannis la Senat, liderul PNL a spus că trebuie, în primul rând, să se decidă şeful statului să candideze şi în al doilea rând să fie ales.

Parlamentarii PNL Daniel Fenechiu şi Gabriel Andronache au depus, miercuri, la Parlament, propunerea legislativă prin care preşedintele României poate candida, în ultimele trei luni ale mandatului, ca independent pe listele unui partid sau alianţă la alegerile parlamentare. Ulterior, Biroul permanent al Senatului a transmis instituţiilor avizatoare - Consiliul Legislativ, Guvern, Consiliul Economic şi Social - proiectul de act normativ.

