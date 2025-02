Gusturile muzicale suprinzătoare ale lui Crin Antonescu, dezvăluite acum. „Femeia este genială” zice candidatul coaliției despre artista favorită

Crin Antonescu, candidatul PSD-PNL-UDMR la alegerile prezidențiale, a mărturisit în podcast-ul lui Gojira, că a devenit fan al cântăreței Lady Gaga. Acesta spune că „se înnebunește” în primul rând după cover-urile pe care aceasta le face, dar îi place „în mod special” și o piesă din repertoriul ei.

„Asta poate să sune așa, pentru un old-fashioned, așa ca mine... Eu am devenit mare fan Lady Gaga, atenție, nu am treabă cu muzica ei, îmi place o piesă de-a ei în special. Mă înnebunesc după cover-uri cu Lady Gaga. Cover cu Mick Jagger (n.red. solistul trupei The Rolling Stones), cover cu Elton John, cover cu Bono (n.red solistul trupei U2). Este genială pe cover-uri (...) Femeia este genială, nu-i de glumă”, a afirmat Crin Antonescu.

Candidatul coaliție PSD-PNL-UDMR a mai spus că „în studenție”, era fan Led Zeppelin și Deep Purple, deși era o rivalitate între trupe.

Acesta povestit un episod amuzant din trecutul său politic, pe vremea când era ministrul Sportului, iar membrii formației Led Zeppelin, Robert Plant și Jimmy Page, concertau la Sala Polivalentă în București, în anul 1998.

„Concertau Zeppelin cu Plant și Page în echipă la Sala Polivalentă. Eu eram ministrul Sportului atunci, sala era în administrația mea. Directorul Sălii Polivalente a venit înainte și zice 'Vreți să dați noroc cu oamenii ăștia?' Prima dată am zis 'da' și pe drum, până să ajung acolo, m-am oprit și m-am gândit 'stai puțin, ce vorbesc eu cu oamenii ăștia. Ei sunt niște zei, nu sunt niște oameni. Ce fac, stau ca papagalul acuma..hai, dă-mi și mie?”, a mai povestit Antonescu.

