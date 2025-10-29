Ziare.com Fara Filtru: Ep. 150 - Armata Americană pleacă din România!

https://www.youtube.com/watch?v=Wt1fk58M84o&themeRefresh=1

Crin Antonescu, revoltat după numirea Oanei Gheorghiu în funcția de vicepremier: „Cel mai iresponsabil lucru pe care cineva îl poate face”

Autor: Dan Stan
Miercuri, 29 Octombrie 2025, ora 19:46
386 citiri
Crin Antonescu, revoltat după numirea Oanei Gheorghiu în funcția de vicepremier: „Cel mai iresponsabil lucru pe care cineva îl poate face”
Crin Antonescu, Ilie Bolojan / FOTO:

Crin Antonescu a oferit prima reacție, după ce americanii au anunțat reducerea prezenței militare în țara noastră, de la aproximativ 1.700 de cadre, la 1.000.

În opinia fostului președinte PNL, Oana Gheorghiu nu este potrivită pentru funcția de vicepremier al României, având în vedere jignirile pe care le-a exprimat public față de președintele SUA.

„Am auzit lucruri foarte bune despre activitatea doamnei Oana Gheorghiu la nivel de ONG, merită toată aprecierea, chiar și recunoștința publică — putea fi decorată de președintele țării”, a spus Antonescu, adăugând că „de aici și până la a o propune vicepremier al Guvernului României, pe un om care i-a insultat în bloc pe președintele și vicepreședintele Statelor Unite, este o cale lungă”, a explicat fostul candidat la prezidențiale, pentru Realitatea PLUS.

Bolojan, „iresponsabil” în viziunea lui Antonescu

Antonescu a avertizat că o astfel de decizie poate afecta relațiile diplomatice ale României cu Washingtonul.

„Ori nu mai spunem poezia aia cu ce parteneri suntem noi cu americanii, ori recunoaștem că ne îndreptăm spre altă zonă de influență. A pune în pericol relația României cu Statele Unite pentru niște mici prostii electorale, pentru câteva mii de voturi, este cel mai iresponsabil lucru pe care cineva îl poate face”, a mai transmis Antonescu.

„Oana Gheorghiu, o operațiune de imagine a lui Bolojan”

Ilie Bolojan ar fi urmărit, prin această propunere, un „efect de imagine” menit să capitalizeze electoral în rândul propriului electorat.

„Eu cred că această idee cu doamna Gheorghiu vicepremier este o operațiune de imagine pe care o încearcă domnul Bolojan. Probabil din motive electorale, pentru susținătorii lor. Dar în felul acesta punem în pericol o relație strategică fundamentală”, a declarat Antonescu.

Crin Antonescu: „Suntem ai nimănui”

În final, fostul candidat pentru Cotroceni a criticat lipsa de reacție a conducerii statului față de implicațiile internaționale ale acestei numiri.

„În fruntea țării există oameni, președintele, primul-ministru, care par complet decuplați de la realitate. Ei merg la Bruxelles, nu spun nimic, nu au vreo idee, iar când aflăm dintr-un cotidian ucrainean că pleacă niște americani de aici, după ce ministrul nostru de Externe ne-a asigurat că nu se pune problema, înțelegem că suntem ai nimănui”, a mai transmis Antonescu.

Președintele Dan a semnat pentru propunerea lui Bolojan, iar Gheorghiu va fi învestită joi, 30 octombrie.

Oana Gheorghiu, propusă pentru funcția de vicepremier
Crin Antonescu, revoltat după numirea Oanei Gheorghiu în funcția de vicepremier: „Cel mai iresponsabil lucru pe care cineva îl poate face”
19:46 - Crin Antonescu, revoltat după numirea Oanei Gheorghiu în funcția de vicepremier: „Cel mai iresponsabil lucru pe care cineva îl poate face”
Crin Antonescu a oferit prima reacție, după ce americanii au anunțat reducerea prezenței militare în țara noastră, de la aproximativ 1.700 de cadre, la 1.000. În opinia fostului...
Bolojan nu a ținut cont de atacul lui Grindeanu și a păstrat propunerea Oanei Gheorghiu pentru funcția de vicepremier. Când are loc învestirea
18:28 - Bolojan nu a ținut cont de atacul lui Grindeanu și a păstrat propunerea Oanei Gheorghiu pentru funcția de vicepremier. Când are loc învestirea
Premierul Ilie Bolojan a anunțat că va participa joi, 30 octombrie, la ceremonia de învestire a Oanei Gheorghiu în funcția de vicepremier. Evenimentul va avea loc la Cotroceni, de la ora...
Revolta lui Ponta după ultima decizie a lui Bolojan: „O țară condusă de oamenii lui Soros”
17:06 - Revolta lui Ponta după ultima decizie a lui Bolojan: „O țară condusă de oamenii lui Soros”
Premierul Bolojan trebuie să retragă de urgență nominalizarea Oanei Gheorghiu pentru funcția de vicepremier, consideră Victor Ponta. În caz contrar, Executivul va da impresia că România e...
Anca Alexandrescu, atac la Oana Gheorghiu: ”Ipocrizia este principala caracteristică a nicușoriștilor sorosisto macroniști ursuleiști”
16:15 - Anca Alexandrescu, atac la Oana Gheorghiu: ”Ipocrizia este principala caracteristică a nicușoriștilor sorosisto macroniști ursuleiști”
Realizatoarea de televiziune Anca Alexandrescu lansează o critică la adresa Oanei Gheorghiu, pe care o acuză de "ipocrizie", după ce aceasta a afirmat că ar putea fi un bun vicepremier, în...
Liderul PNL Oradea o apără pe Oana Gheorghiu: „România are nevoie de oameni care construiesc, nu de cei care sabotează”
14:35 - Liderul PNL Oradea o apără pe Oana Gheorghiu: „România are nevoie de oameni care construiesc, nu de cei care sabotează”
Liderul PNL Oradea, Florin Birta, declară miercuri, 29 octombrie, că propunerea Oanei Gheorghiu ca vicepremier este un pas înainte pentru o guvernare bazată pe merit, profesionalism şi...
Sociologul Gelu Duminică, după atacul lui Sorin Grindeanu la Oana Gheorghiu: „Nu vi se pare nimic în neregulă cu standardele puse în practică de PSD?”
14:07 - Sociologul Gelu Duminică, după atacul lui Sorin Grindeanu la Oana Gheorghiu: „Nu vi se pare nimic în neregulă cu standardele puse în practică de PSD?”
Sociologul Gelu Duminică reacționează dur miercuri, 29 octombrie, după ce preşedintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu a cerut retragerea nominalizării Oanei Gheorghiu pentru funcţia de...
Ionuț Moșteanu, despre Oana Gheorghiu: „Este un om care a arătat că poate face mai mult decât multe partide şi politicieni”
13:23 - Ionuț Moșteanu, despre Oana Gheorghiu: „Este un om care a arătat că poate face mai mult decât multe partide şi politicieni”
Ministrul Apărării, Ionuţ Moşteanu, a afirmat că se bucură foarte mult că Oana Gheorghiu a ales să devină vicepremier şi că este esenţial pentru societate ca oameni ca Oana Gheorghiu...
Lidera POT Anamaria Gavrilă a vrut să-l atace pe Sorin Grindeanu, dar l-a lovit pe George Simion, cu hashtagul #Marketing
12:33 - Lidera POT Anamaria Gavrilă a vrut să-l atace pe Sorin Grindeanu, dar l-a lovit pe George Simion, cu hashtagul #Marketing
Anamaria Gavrilă, lidera partidului POT, îl critică dur pe Sorin Grindeanu pentru opoziția față de numirea Oanei Gheorghiu ca vicepremier, acuzându-l de ipocrizie politică. Ea i-a...
Despre Oana Gheorghiu se știa ce i se va întâmpla, dacă acceptă să fie vicepremier: "O să arunce în tine cu atâta noroi că n-o să te mai spele zece ape"
12:31 - Despre Oana Gheorghiu se știa ce i se va întâmpla, dacă acceptă să fie vicepremier: "O să arunce în tine cu atâta noroi că n-o să te mai spele zece ape"
Cunoscuta realizatoare de televiziune Melania Medeleanu dezvăluie că, printre apropiații Oanei Gheorghiu, se știa că i se vor crea mari probleme, dacă va accepta să intre în politică, în...
CTP ”explică” reducerea trupelor americane din Flancul Estic NATO: ”Avem nevoie de soldați ca să apărăm SUA de pericolul Oana Gheorghiu”
12:27 - CTP ”explică” reducerea trupelor americane din Flancul Estic NATO: ”Avem nevoie de soldați ca să apărăm SUA de pericolul Oana Gheorghiu”
Ziaristul Cristian Tudor Popescu a comentat miercuri, 29 octombrie, reacția PSD la propunerea Oanei Gheorghiu pentru postul de vicepremier lăsat liber de Dragoș Anastasiu. El a sugerat apoi...
Sorin Grindeanu a fost numit "pațachină cu pene" și "marchiză de Nordis", după ce a atacat propunerea Oanei Gheorghiu pentru funcția de vicepremier
11:36 - Sorin Grindeanu a fost numit "pațachină cu pene" și "marchiză de Nordis", după ce a atacat propunerea Oanei Gheorghiu pentru funcția de vicepremier
Theodor Paleologu l-a atacat dur pe președintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu, în scandalul legat de propunerea Oanei Gheorghiu pentru funcția de vicepremier. „Marchiza de Nordis, née...
Ciprian Ciucu sare în apărarea Oanei Gheorghiu. „Cum să te iei în acest fel de un om care a făcut atât de mult bine?!”
11:24 - Ciprian Ciucu sare în apărarea Oanei Gheorghiu. „Cum să te iei în acest fel de un om care a făcut atât de mult bine?!”
Primarul Sectorului 6, Ciprian Ciucu, îi ia apărarea co-fondatoarei Asociaţiei Dăruieşte Viaţă, Oana Gheorghiu, după ce președintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu, i-a cerut...
Reacția Oanei Gheorghiu după ce Grindeanu a cerut retragerea nominalizării sale pentru funcția de vicepremier: „Postarea a fost făcută într-un context emoțional”
10:26 - Reacția Oanei Gheorghiu după ce Grindeanu a cerut retragerea nominalizării sale pentru funcția de vicepremier: „Postarea a fost făcută într-un context emoțional”
Co-fondatoarea şi co-preşedinta Asociaţiei Dăruieşte Viaţă, Oana Gheorghiu, a reacționat miercuri, 29 octombrie, după ce preşedintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu, a cerut retragerea...
Analist politic, despre propunerea ca Oana Gheorghiu să fie vicepremier: „I se rupe lui Trump. Lamentările sunt piese dintr-un mic joc politic local, aruncă-l pe Bolojan din tren”
10:20 - Analist politic, despre propunerea ca Oana Gheorghiu să fie vicepremier: „I se rupe lui Trump. Lamentările sunt piese dintr-un mic joc politic local, aruncă-l pe Bolojan din tren”
Analistul politic Alexandru Coita a comentat valul de reacții legate de numirea Oanei Gheorghiu în funcția de vicepremier. Într-o postare pe Facebook, Alexandru Coita a criticat atât...
Simion dă de pământ cu Grindeanu, după ce acesta cerut retragerea nominalizării Oanei Gheorghiu. "Îl ai pe un penal acolo în funcția de vicepremier, îl cheamă Marian Neacșu" VIDEO
08:20 - Simion dă de pământ cu Grindeanu, după ce acesta cerut retragerea nominalizării Oanei Gheorghiu. "Îl ai pe un penal acolo în funcția de vicepremier, îl cheamă Marian Neacșu" VIDEO
Liderul AUR George Simion a transmis marți seară un mesaj video dur în care îl atacă pe președintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu, pe care îl cataloghează drept „penibil” și...
Grindeanu îi cere lui Bolojan să retragă de urgență propunerea Oanei Gheorghiu pentru funcția de vicepremier pe motiv că ar fi anti-Trump. "Să nu ne îndreptăm spre un dezastru ireparabil diplomatic"
Ieri, 23:08 - Grindeanu îi cere lui Bolojan să retragă de urgență propunerea Oanei Gheorghiu pentru funcția de vicepremier pe motiv că ar fi anti-Trump. "Să nu ne îndreptăm spre un dezastru ireparabil diplomatic"
Un nou scandal se prefigurează în Coaliție. Premierul Ilie Bolojan a trimis marți, 28 octombrie, Administraţiei Prezidenţiale propunerea pentru ocuparea postului vacant de viceprim-ministru,...
Cristian Tudor Popescu, despre Oana Gheorghiu, noul vicepremier: "Se întâmplă, foarte rar, să dau peste un lucru bun, bine făcut, cu însuflețire și încăpățânare, mi se pare suprareal"
Ieri, 18:45 - Cristian Tudor Popescu, despre Oana Gheorghiu, noul vicepremier: "Se întâmplă, foarte rar, să dau peste un lucru bun, bine făcut, cu însuflețire și încăpățânare, mi se pare suprareal"
Cunoscutul jurnalist Cristian Tudor Popescu transmite un mesaj despre Oana Gheorghiu, cu prilejul numirii acesteia, de către premierul Bolojan, în funcția de vicepremier. Textul postat de CTP...
Ilie Bolojan a găsit vicepremier. Oana Gheorghiu a fost propusă să preia funcția vacantă după demisia lui Dragoș Anastasiu
Ieri, 16:23 - Ilie Bolojan a găsit vicepremier. Oana Gheorghiu a fost propusă să preia funcția vacantă după demisia lui Dragoș Anastasiu
Prim-ministrul Ilie Bolojan a trimis Administraţiei Prezidenţiale marți, 28 octombrie, propunerea pentru ocuparea postului vacant de viceprim-ministru, în persoana Oanei Gheorghiu,...
#Crin Antonescu, #ilie bolojan, #Oana Gheorghiu, #oana gheorghiu propunere vicepremier , #stiri Crin Antonescu
Parteneri Ziare.Com
Digi24.ro
Ce s-a descoperit in camera de garda unde a murit Stefania Szabo. Familia doctoritei a cerut un legist independent la necropsie
DigiSport.ro
Cum l-a numit Gigi Becali pe presedintele Nicusor Dan, dupa ce au dat "nas in nas" la sfintirea Catedralei! "Sa stii ceva"
DigiSport.ro
Reactia Patriarhiei, dupa ce s-a aflat cati bani a donat Gigi Becali pentru construirea Catedralei Mantuirii Neamului
Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. Crin Antonescu, revoltat după numirea Oanei Gheorghiu în funcția de vicepremier: „Cel mai iresponsabil lucru pe care cineva îl poate face”
  2. Bolojan nu a ținut cont de atacul lui Grindeanu și a păstrat propunerea Oanei Gheorghiu pentru funcția de vicepremier. Când are loc învestirea
  3. AUR şi-a lansat candidatul la preşedinţia Consiliului Judeţean Buzău. "Singurul care îl poate învinge pe Marcel Ciolacu"
  4. Revolta lui Ponta după ultima decizie a lui Bolojan: „O țară condusă de oamenii lui Soros”
  5. Tudor Chirilă iese în apărarea activistei propuse ca vicepremier: ”Oana Gheorghiu reprezintă construcția, Grindeanu reprezintă corupția”
  6. Anca Alexandrescu, atac la Oana Gheorghiu: ”Ipocrizia este principala caracteristică a nicușoriștilor sorosisto macroniști ursuleiști”
  7. S-a terminat "perioada de graţie" pentru echipa care a câștigat ultimele alegeri, avertizează Remus Pricopie. Ce "dosare grele" așteaptă să fie rezolvate
  8. ”Proiectul cu cel mai mare număr de semnături din istoria Parlamentului României de după Revoluţie.” Ce prevede inițiativa legislativă
  9. Cristian Popescu Piedone anunță că îl susține pe Daniel Băluță pentru Primăria Capitalei. Ce spune despre Ciucu și Drulă VIDEO
  10. Premierul Ilie Bolojan, solicitat să prezinte un raport parlamentarilor. "Să explice de ce a ales calea austerității, în timp ce sinecurile și privilegiile de partid rămân neatinse"