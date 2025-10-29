Crin Antonescu, revoltat după numirea Oanei Gheorghiu în funcția de vicepremier: „Cel mai iresponsabil lucru pe care cineva îl poate face”

Crin Antonescu a oferit prima reacție, după ce americanii au anunțat reducerea prezenței militare în țara noastră, de la aproximativ 1.700 de cadre, la 1.000.

În opinia fostului președinte PNL, Oana Gheorghiu nu este potrivită pentru funcția de vicepremier al României, având în vedere jignirile pe care le-a exprimat public față de președintele SUA.

„Am auzit lucruri foarte bune despre activitatea doamnei Oana Gheorghiu la nivel de ONG, merită toată aprecierea, chiar și recunoștința publică — putea fi decorată de președintele țării”, a spus Antonescu, adăugând că „de aici și până la a o propune vicepremier al Guvernului României, pe un om care i-a insultat în bloc pe președintele și vicepreședintele Statelor Unite, este o cale lungă”, a explicat fostul candidat la prezidențiale, pentru Realitatea PLUS.

Bolojan, „iresponsabil” în viziunea lui Antonescu

Antonescu a avertizat că o astfel de decizie poate afecta relațiile diplomatice ale României cu Washingtonul.

„Ori nu mai spunem poezia aia cu ce parteneri suntem noi cu americanii, ori recunoaștem că ne îndreptăm spre altă zonă de influență. A pune în pericol relația României cu Statele Unite pentru niște mici prostii electorale, pentru câteva mii de voturi, este cel mai iresponsabil lucru pe care cineva îl poate face”, a mai transmis Antonescu.

„Oana Gheorghiu, o operațiune de imagine a lui Bolojan”

Ilie Bolojan ar fi urmărit, prin această propunere, un „efect de imagine” menit să capitalizeze electoral în rândul propriului electorat.

„Eu cred că această idee cu doamna Gheorghiu vicepremier este o operațiune de imagine pe care o încearcă domnul Bolojan. Probabil din motive electorale, pentru susținătorii lor. Dar în felul acesta punem în pericol o relație strategică fundamentală”, a declarat Antonescu.

Crin Antonescu: „Suntem ai nimănui”

În final, fostul candidat pentru Cotroceni a criticat lipsa de reacție a conducerii statului față de implicațiile internaționale ale acestei numiri.

„În fruntea țării există oameni, președintele, primul-ministru, care par complet decuplați de la realitate. Ei merg la Bruxelles, nu spun nimic, nu au vreo idee, iar când aflăm dintr-un cotidian ucrainean că pleacă niște americani de aici, după ce ministrul nostru de Externe ne-a asigurat că nu se pune problema, înțelegem că suntem ai nimănui”, a mai transmis Antonescu.

Președintele Dan a semnat pentru propunerea lui Bolojan, iar Gheorghiu va fi învestită joi, 30 octombrie.

