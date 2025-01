Crin Antonescu, postul înghețat de profesor și precedentul Iohannis. Riscă fostul lider PNL să aibă soarta lui Mircea Geoană de la alegerile din 2024?

Nici nu a început campania electorală pentru alegerile prezidențiale din luna mai, că deja apar dezvăluiri legate de candidatul comun al coaliției PSD-PNL-UDMR, Crin Antonescu.

Astfel, potrivit informațiilor G4Media, EduPedu și Info Sud-Est, acesta ar fi avut blocat postul de profesor de istorie la cel mai bun liceu din Tulcea timp de 24 de ani. Deși este vorba despre o dispoziție legală, de care beneficiază toți demnitarii, situația seamănă foarte mult cu cea a lui Klaus Iohannis, care și-a blocat postul de profesor de fizică timp de 27 de ani și a fost criticat pentru acest lucru. Antonescu a confirmat informația, iar Ministerul Educației a comunicat faptul că fostul lider al PNL a renunțat la acest post în 2017. Ocuparea posturilor pe perioade lungi de timp, deși titularul nu mai profesează, a mai fost dezbătută în trecut, iar discuția, când vine vorba despre Crin Antonescu, capătă o nuanță critică având în vedere precedentul Iohannis și lipsa de popularitate de care suferă președintele României.

Astfel, PSD și PNL s-ar putea găsi în situația de la începutul anului 2024, înaintea alegerilor locale, când candidatul Cîrstoiu, a cărui neimplicare politică prealabilă ar fi trebuit să fie un atu, a fost pur și simplu desființat în spațiul public, în urma unor dezvăluiri legate de nereguli profesionale.

Cea mai mare critică adusă lui Crin Antonescu până zilele acestea era formarea USL-ului și asocierea cu PSD, însă campania electorală nici nu a început, iar cazul Geoană din 2024 servește drept exemplu al pierderii de popularitate înainte de alegeri, într-un timp foarte scurt, grație dezvăluirilor din presă.

Politologul George Jiglău crede că este vorba și despre o problemă de selecție a candidaților, notorietatea nefiind mereu principalul criteriu după care trebuie desemnat candidatul.

„Până să ajungem să vorbim despre Antonescu, aici este o chestiune legată de selecția candidaților. E un soi de dilemă tot timpul. În general, considerăm că este mai bun din poziția de candidat cineva care are multă notorietate. Notorietatea nu este o garanție a succesului, dar, știm bine că atunci când aduci inversul, pe cineva complet necunoscut, e foarte riscant. Ai nevoie de timp ca să construiești profilul politic”, consideră George Jiglău.

Politologul consideră că în cazul alegerilor din luna mai, PSD, PNL și UDMR nu aveau timpul necesar pentru a aduce un om nou și pentru a-l crește în fața electoratului, în schimb, notorietatea arde anumite etape.

„Crin Antonescu are o notorietate 100% din zona politică. Pot fi și alte situații, cum e Trump în SUA, care și-a construit notorietatea în alte zone ale vieții publice, după care a transformat-o cu succes în zona politică, mai sunt sportivi, actori, care reușesc. Sunt situații în care notorietatea nu a funcționat, Ilie Năstase de exemplu”, mai adaugă Jiglău.

Acesta spune că persoanele cu notorietate care acced la funcții politice vin la pachet cu o activitate publică de câțiva ani, care „ar fi foarte greu să nu fi fost atinsă de ceva”.

„În cazul lui Cîrstoiu, el venind din zona medicală, și acolo sunt destule situații care pot fi cel puțin gri, să spunem, și care să ajungă să fie problematice și să te prindă din urmă atunci când este foarte multă atenție pe tine din partea publicului, a presei mai ales, a adversarilor politici care apar inevitabil”, susține politologul.

George Jiglău îl compară pe Crin Antonescu cu Mircea Geoană, care la rândul său a candidat la alegerile trecute, însă în ceea ce-l privește pe fostul adjunct de la NATO, problemele acestuia au fost mai degrabă de neajunsuri politice și mesaj.

„Când ești din zona pur politică, cum e Antonescu… fac o comparație cu Geoană. Geoană avea foarte mulți ani și de notorietate și de carieră politică în spate, care până la urmă l-au prins din urmă, și pe niște chestiuni mai personale, dar pentru mine, problema a fost mai degrabă de neajunsuri ale performanței sale politice, de-a lungul timpului: alegeri pe care le-a făcut. Plus că el a fost, ca mesaj, în contratimp cu faptul că a încercat să se prezinte ca un om anti-sistem”, spune Jiglău.

După părerea sa, Crin Antonescu provine din aceeași zonă din care provine și Mircea Geoană, neavând altă activitate publică cunoscută în afară de cea politică.

„Că e vorba despre povestea aceasta de acum, sau doar de chestiuni politice, cu siguranță că pe măsură ce ne apropiem de alegeri va fi din ce în ce mai atacat pentru lucruri care s-au întâmplat acum 10-12-15 ani, cum a fost și cazul lui Geoană. De aici încolo, dacă mai apar și chestiuni precum cea cu postul de profesor înghețat, o să se construiască un fel de narativ negativ la adresa lui, despre care ziceam că este inevitabil”, afirmă acesta.

În ceea ce privește recentul scandal legat de postul de profesor pe care Crin Antonescu îl are înghețat de 24 de ani la Tulcea, Jiglău spune că este o chestiune mai degrabă „sistemică”.

„Poate mai degrabă liceul ar trebui să răspundă de ce e în continuare postul respectiv acolo. Lui i se poate imputa faptul că nu a renunțat la post, cu toate că știa că nu mai are nicio intenție să se întoarcă și mai ales în perioada în care nu a mai avut activitate politică. Una peste alta, mie nu mi se pare un mare scandal de corupție, e acolo o chestiune care cu siguranță o să fie folosită împotriva lui. Nu spun că nu contează deloc. Dar, altfel, să fie aceasta elementul care îl face pe Antonescu neprezidențiabil… Asta nu înseamnă că este un personaj perfect. În 25 de ani de politică, chiar și cu pauză, e imposibil să nu se găsească lucruri de care să se lege contracandidații lui”, mai spune acesta.

În ceea ce privește incapacitatea PSD și PNL de a găsi un candidat complet nou, acesta consideră că niciunul dintre aceste partide nu ar fi credibil dacă ar veni cu un candidat complet din afara sferei lor de acțiune din ultima vreme.

Postul de profesor al lui Antonescu, înghețat pe modelul Iohannis timp de 24 de ani

Crin Antonescu, candidatul comun al coaliției PSD-PNL-UDMR la alegerile prezidențiale din 4 mai 2025, a avut blocat postul de profesor la cel mai bun liceu din Tulcea timp de 24 de ani.

Este vorba de un post de profesor titular de Istorie, conform informațiilor obținute de G4Media, EduPedu și Info Sud-Est și confirmate de Ministerul Educației și de Crin Antonescu.

Blocarea (rezervarea) postului de titular s-a făcut conform legii, la fel cum se întâmplă în cazul oricărui demnitar pe durata exercitării mandatelor, fără a exista vreo limită de timp prevăzută de lege.

În mod similar, Klaus Iohannis a avut blocat postul de profesor titular de Fizică, la Sibiu, pe o perioadă de 27 de ani.

„Eu eram titular la Colegiul Național Spiru Haret din Tulcea în 1992, când am devenit parlamentar pentru prima oară. Din 1992 până în 2016, perioada în care am fost parlamentar, presupun că postul a fost păstrat prin efectul legii. Nu am solicitat niciodată rezervarea postului sau ceva asemănător, presupun, repet, că s-a aplicat legislația în vigoare. Cred că explicații complete puteți obține de la Inspectoratul Școlar Județean Tulcea. Nu consider că lipsa unui titular pe post i-a dezavantajat pe elevi, atâta vreme cât cred că pe acel post au funcționat profesori CALIFICAȚI. Oricum, aceasta nu a fost în responsabilitatea mea, rezervarea postului este impusă de lege, nu de titularul respectiv sau de Inspectorat”, a transmis Crin Antonescu, potrivit G4Media.

Ministerul Educației a transmis faptul că Antonescu a renunțat la post în 2017, însă se pune problema de ce nu a renunțat la acesta mai repede, pentru a lăsa locul unui alt profesor, în contextul în care fostul lider PNL fusese parlamentar din 1992 până în 2016.

Cazul Geoană: cum să pierzi întreaga popularitate în doar două luni

Mircea Geoană, prin prisma funcție pe care a ocupat-o la NATO în pauza pe care o făcuse de la viața politică, se bucura la finalul anului 2023 și începutul lui 2024 de una dintre cele mai mari cote de încredere în rândul electoratului, fiind dat favorit în mai toate sondajele de opinie ce aveau ca temă alegerile prezidențiale.

Se vorbea doar despre cine va reuși să ajungă în turul al doilea alături de acesta. Deși situația lui Crin Antonescu nu este identică, peisajul politic și electoral din România suferind o schimbare radicală de la începutul anului 2024 până acum, ea servește drept exemplu de prăbușire în popularitate pentru un politician care a stat într-un con de umbră în ultimii ani și, acum, se întoarce pentru a „salva România”.

Popularitatea lui Geoană s-a prăbușit pe măsură ce se apropiau alegerile, cu dezvăluiri în presă și gafe pe care acesta le făcea în aparițiile sale. De la urarea de „sănătate” pentru Regele Mihai, decedat în 2017 și autoidentificarea drept „decrețel”, până la legăturile cu familia Mănescu și scandalul Tal Hanan, toate acestea au erodat în timp record toată încrederea în candidatul independent venit să reformeze țara.

Crin Antonescu se aseamănă cu Mircea Geoană prin faptul că provine din aceeași zonă și perioadă politică, si prin faptul că amândoi au făcut pauză de la politica mare românească o perioadă mai lungă de timp.

În contextul în care campania pentru alegerile prezidențiale nici nu a început, candidatul alianței PSD-PNL-UDMR se poate aștepta la un întreg tir de dezvăluiri și acuzații, care îi pot eroda serios șansele de a intra în turul al doilea.

