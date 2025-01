Crin Antonescu, săgeți la Klaus Iohannis: ”Sunt aroganțe și incompetențe la conducătorii țării”. „Cea mai periculoasă variantă pentru România este Călin Georgescu”

Crin Antonescu, candidatul coaliției PSD-PNL-UDMR, a declarat duminică seara, 26 ianuarie, că alegerea lui Călin Georgescu în funcția de șef al statului ar însemna un pericol pentru România.

„Dincolo de manipulare, există în rândul votanților lui Călin Georgescu și nemulțumire, frustrare, dar și ceva prețios, anume speranță. Dialogul cu acești oameni este necesar. Îi consider niște oameni nemulțumiți, de ce au avut în politica românească și încercăm să îi convingem că alegerea bună este alta.

Nu am vreo curiozitate legată de domnul Georgescu. L-aș invita să avem o discuție publică despre România și destinul ei, despre aceste alegeri. Cred că este absolut necesară o dezbatere nu numai cu domnul Georgescu ca să desfacem puțin niște idei.

Aș vrea să știu cei care au hotărât să voteze altceva decât Georgescu mai sunt sau nu poporul”, a spus Crin Antonescu.

Crin Antonescu a declarat că nu este preocupat de o înțelegere cu Nicușor Dan, candidat independent la alegerile prezidențiale.

„Nu am preocuparea de a discuta o înțelegere cu Nicușor Dan. Nu cred în teoria că ne-am putea pomeni cu doi extremiști în turul doi.

Consider că cea mai periculoasă variantă pentru România este Călin Georgescu, cu lucrurile extraordinar de aberante și periculoase pe care le spune. Dacă o majoritate va decide să ne aruncăm în visul Georgescu, nu avem cum din punct de vedere democratic să oprim acest lucru. Nu cred că se va întâmpla asta”, spune candidatul coaliției.

„Sunt aroganțe și incompetențe la conducătorii țării. Când tu ca președinte al țării nu vrei să spui măcar cât a costat un avion când tu ca oficial al statului de plimbi.

Când tu pretinzi că așa ceva este un secret, când faci acest lucru, îmi pare rău că trebuie să dau acest exemplul dar acest lucru este o aroganță.

Cred că era foarte bine ca Iohannis să fi comunicat mai mult legat de anularea alegerilor. Susținătorii lui Georgescu acoperă acest vaccum de comunicare a președintelui.

România trebuie să recâștige o poziție de stabilitate în lume după ce această epopee cu alegerile prezidențiale se va încheia.”, a adăugat Antonescu cu referire la Klaus Iohannis.

Fostul senator Crin Antonescu a fost confirmat duminică, 26 ianuarie, la Consiliul Național al PNL, drept candidat la alegerile prezidențiale care vor avea loc în luna mai. PSD urmează să decidă la începutul lui februarie dacă îl susține pe fostul președinte ale Senatului.

Consiliul Naţional al PNL, întrunit duminică, a validat candidatura lui Crin Antonescu la Preşedinţia României. Secretarul general interimar al PNL, Adrian Veştea, a anunţat că decizia a fost luată cu unanimitate de voturi. El a precizat că au fost prezenţi 664 de delegaţi.

Fostul senator l-a atacat pe ultranaționalistul Călin Georgescu, candidatul probabil al polului de extremă dreaptă din politică. Indiferent de cine îl susține pe Georgescu, oamenii care l-au votat sunt furioși, dar au și speranță, așa că ei trebuie recuperați, susține Antonescu.

„Nu mă consider un salvator, dar dacă sunt chemat în luptă nu spun nu. Nu e o simplă bătălie politică. E un șoc, e un spectru de cataclism, tot ce a făcut România bine este pus sub discuție și sub risc. Când vedem din ce în ce mai limpede cine e în spatele domnului Călin Georgescu simt că întineresc. Simt că bătălia asta e cea de la începuturi. (...) România după 35 de ani este o țară pe direcția bună a istoriei. De asta avem de apărat, dincolo de cine e în spatele lui Călin Georgescu - rezerviștii, securiștii cei mai răi, bătălia cibernetică, poate fi și Rusia. Dincolo de ignoranță e multă furie, dar și multă speranță. Speranța lor, chiar dacă e alimentată fals trebuie recuperată. Nu e doar o bătălie aritmetică”, spune candidatul.

Antonescu a vorbit despre importanța unui proiect național pentru viitorul președinte, deși a refuzat să ofere detalii despre propriul său plan. „Nu voi fi un președinte comod”, a spus acesta.

