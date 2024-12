Crin Antonescu, despre Călin Georgescu: „Nu păcătuieşte printr-o orientare anti-occidentală, ci prin faptul că minte”

Fostul preşedinte al PNL Crin Antonescu afirmă că, în opinia sa, Călin Georgescu nu ”păcătuieşte” prin poziţia sa anti-occidentală, ci prin faptul că minte în legătură cu chestiuni foarte serioase care ţin de orientarea României pe plan extern.

Antonescu este de părere că Georgescu nu este exponentul vremurilor în care trăim şi nici măcar exponentul celor care l-au ales.

”Domnul Călin Georgescu pentru mine nu păcătuieşte printr-o orientare anti-occidentală. La urma urmelor, e dreptul oricui să aibă această orientare. Păcătuieşte prin faptul că minte. Pentru că domnul Georgescu, cu doi sau cu trei ani înainte, ne vorbeşte extraordinar de elogios despre Putin, despre Rusia – Rusia ca stat, nu Rusia ca ţară, Rusia cultură, Rusia popor – ne vorbeşte foarte rău despre NATO, ne spune că nu avem ce căuta în aceste instituţii, în NATO, în Uniunea Europeană. Acum ne spune că nu e adevărat, e foarte bine că suntem. Aceste minciuni ale domnului Georgescu, mai grave decât cele recente, că a fost, că s-a întâlnit, că nu s-a întâlnit cu nu ştiu cine, sunt foarte periculoase”, a afirmat Crin Antonescu, vineri seară, 13 decembrie, la Digi 24.

El remarcă faptul că independentul votat de peste 2,2 milioane de români face ”un comerţ ilicit” cu simboluri şi valori care ţin de identitatea naţională.

”Cel mai rău este, însă, că domnul Georgescu a încercat să facă, şi a reuşit, o oarecare îngrijorătoare reuşită, să facă un comerţ ilicit cu valori reale ale naţiunii române şi ale altora, cu marile idei religioase, cu marile simboluri naţionale, cu lucruri care ţin de identitatea noastră ca popor. A făcut un comerţ ilicit spun pentru că le-a folosit fraudulos, le-a folosit fără temei real şi fără sinceritate şi le-a folosit într-un mod care nu este de natură să ajute naţiunea română”, a mai declarat Antonescu.

El mai spune despre Călin Georgescu că ”nu este exponentul vremurilor în care trăim” şi ”nici măcar exponentul celor care l-au ales”.

”Nu pot să cred că 22% din alegătorii României (...) consideră că nu mai trebuie să avem medicamente şi medici decât în cazuri de urgenţă, că nu trebuie să mai avem telefon mobil, că trebuie să trăim într-o ţară izolată, unde nu există est, nu există vest, există numai pajiştile noastre minunate pe care zburdăm în costume naţionale. Eu nu pot să cred acest lucru, cu atât mai mult cu cât multe voturi de la oameni care cu toate dificultăţile, trăiesc, muncesc câştigă în Occident, în acest Occident în care suntem şi noi”, subliniază Crin Antonescu.

În ceea ce o priveşte pe Elena Lasconi, fostul preşedinte al PNL a afirmat că, prin comparaţie cu Georgescu, Elena Lasconi este ”formula suportabilă”.

”Eu, care nu am avut şi nu am nici acum niciun fel de interes personal, politic, niciun fel de implicare, (...) am ajuns până acolo încât am susţinut public şi insistent un candidat - doamna Elena Lasconi - în ale cărui virtuţi prezidenţiale chiar nu credeam, dar era, ca să zicem aşa, formula suportabilă, că nu-mi place să spun răul cel mai mic”, a mai afirmat Crin Antonescu.

