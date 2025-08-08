Crin Antonescu, atac la Nicușor Dan și Traian Băsescu, după înmormântarea lui Iliescu. "Băsiștii și post-băsiștii reziști fac scandal la catafalc"

Autor: Catalina Sirbu
Vineri, 08 August 2025, ora 14:35
Crin Antonescu, fost lider al PNL și fost candidat la alegerile prezidențiale, a reacționat vineri, 8 august, într-o postare pe Facebook cu privire la ultimele evenimente de pe scena politică, în contextul înmormântării lui Ion Iliescu.

Antonescu l-a criticat pe actualul președinte că nu s-a prezentat la înmormântarea fostului șef de stat.

Îl critică și pe fostul președinte că și-a cerut înapoi drepturile de șef de stat și spune că el nu are pensie specială de fost parlamentar.

"După 20 de ani în care au condus România (Președinție, Instanțe, Parchete, Servicii), băsiștii și post-băsiștii „reziști”, fac scandal la catafalcul cu onoruri de stat. Se răfuiesc vitejește cu întâmplări de acum 35 de ani. Președintele lor (dl. Nicușor) stă ascuns în birou, în aceeași clădire cu defunctul onorat conform legii.

N-are nici curajul să aprindă o lumânare (se supără tribul), nici să asume și să explice public absența (nu poate, e complicat, riști să te bâlbâi sau să uiți ce trebuia să spui).

Bolojan și… Băsescu însuși fac ceea ce bietul ascuns în biroul prezidențial nu e în stare. Dar... morții cu morții, viii cu viii! Băsescu cere casa, banii înapoi, pensia specială, SPP-ul etc. Atleții austerității se conformează urgent.

Simt nevoia să-l ajut pe fostul meu coleg de partid, Ilie Bolojan. Nu am solicitat pensia specială care, conform legii, mi se cuvine după 6 mandate de parlamentar (după cum nu am solicitat și nu am beneficiat de locuință de protocol, ca președinte al Senatului sau ministru). Cred că sunt singurul caz, dar nu-mi pare rău. E o modestă formă de solidaritate cu toți cei chemați azi cu japca la austeritate, ca să plătim, între altele, drepturile redobândite ale domnului Băsescu.

E normal. Băsiștii și urmașii lor, ca și simpatizanții pe care nu-i bănuiam, au câștigat alegerile. Fie primit, pentru ca administrația Dan–Bolojan să-și poată salva obrazul. Căci respectul și simpatia pentru turnătorii fostei Securități se țin cu cheltuială. Noi ne vom răfui înainte cu Iliescu, viu sau mort.

P.S.: Despre Ion Iliescu, mai târziu. Azi, doar creștinescul „Dumnezeu să-l ierte!” și tăcerea cuviincioasă, o clipă, în fața morții" se arată în postarea lui Crin Antonescu.

Gafă în direct la Euronews. Prezentatoarea a anunțat: „Am văzut cum a fost așezat sicriul cu trupul neînsuflețit al președintelui Nicușor Dan” VIDEO
Gafă în direct la Euronews. Prezentatoarea a anunțat: „Am văzut cum a fost așezat sicriul cu trupul neînsuflețit al președintelui Nicușor Dan” VIDEO
O gafă de proporții a avut loc miercuri, în timpul transmisiunii funeraliilor de stat organizate pentru fostul președinte Ion Iliescu. O prezentatoare a postului de televiziune Euronews a...
Ce a făcut Nicușor Dan în timp ce trupul neînsuflețit al lui Ion Iliescu era depus la Cotroceni. Actualul președinte nu a participat la ceremonii și înmormântare
Ce a făcut Nicușor Dan în timp ce trupul neînsuflețit al lui Ion Iliescu era depus la Cotroceni. Actualul președinte nu a participat la ceremonii și înmormântare
Foști și actuali oameni politici au fost prezenți, joi, 7 august, la Palatul Cotroceni, pentru a participa la ceremoniile prilejuite de înmormântarea fostului președinte Ion Iliescu, primul...
#Crin Antonescu, #Nicusor Dan, #Traian Basescu, #deces ion iliescu , #stiri Crin Antonescu
