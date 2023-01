Antonescu insista: Declaratiile lui Voiculescu, nerusinate. Pe Ponta nu-l influenteaza

Presedintele PNL, Crin Antonescu, a declarat luni seara, ca nu joaca teatru in ce priveste tensiunile din USL, dintre PNL si PC, repetand ca declaratiile lui Dan Voiculescu de sambata au fost "nerusinate", dar si ca nu cred ca acesta are influenta asupra lui Ponta.

"Nu joc teatru, nici altii nu cred ca joaca, exista diferite forme de tensiune si cred ca apreciati ca suntem foarte transparenti. Nu s-a intamplat nimic, noi de multa vreme nu am avut o colaborare speciala, am functionat doar in cadrul USL si functionam inainte", a spus liderul liberal, la B1 Tv.

Acesta a reintarit faptul ca, la Consiliul National al PC, Dan Voiculescu "a facut declaratii nerusinate", dupa care a dat "o declaratie si mai nerusinata, imi pare rau sa insist".

Presedintele Senatului a precizat insa ca nu exista niciun temei sa se afirme ca PNL are un comportament imoral fata de USL: "Este o nerusinare si am spus-o in public. Este prima oara cand face declaratii nerusinate".

Crin Antonescu a mentionat si ca Dan Voiculescu are influenta mare in PC, nu si in USL.

"Nu am motiv sa cred ca are influenta in legatura cu Victor Ponta. Nu am motive sa cred ca influenta lui Dan Voiculescu asupra lui Ponta a sporit", a explicat liderul liberal.

Dan Voiculescu a declarat, sambata, la Consiliul National al PC, ca PNL i-a jignit pe conservatori (cu care formeaza Alianta de Centru Dreapta - n.red.) apropiindu-se prea mult de Traian Basescu. Din acelasi motiv, PNL i-ar fi jignit si pe cei de la PSD, parteneri in USL.

Presedintele Senatului a mai sustinut ca spera ca desecretizarea arhivelor "Dunarea" sa nu se faca doar pentru "coltul de pagina in care este Dan Voiculescu, poate aflam mai mult".

"Ma gandesc ca daca este vorba despre descretizarea unor institutii comuniste, poate gasim urma mai multor oameni din politica romaneasca", a mai spus presedintele PNL.