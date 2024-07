Antonescu: Nu e vorba de nicio coalitie si nicio alianta cu PSD!

Liderul PNL, Crin Antonescu, i-a replicat miercuri sefului statului, care a cerut Opozitiei sa se inregistreze oficial la tribunal, ca nu este nici pe departe vorba de asa ceva si i-a reamintit lui Traian Basescu ca liberalii nu au fost niciodata in vreo alianta cu PSD.

"Nu e vorba de nicio coalitie, de nicio alianta cu PSD, nu avem ce sa cautam la Tribunal. E vorba despre o majoritate care s-a manifestat astazi explicit in Parlament (...) Nu e nicio coalitie! Ii reamintesc domnului presedinte ca eu si liberalii nu am fost niciodata in vreo coalitie sau vreo alianta cu PSD", a declarat Crin Antonescu la Realitatea TV.

Prezidentiabilul liberal si-a mai exprimat speranta ca "presedintele Traian Basescu va intelege ca e bine, si pentru tara si pentru normalitatea vietii politice si pentru domnia sa, sa dea curs unei solutii logice, populare, care se bucura de sustinerea opiniei publice".

Liderul PNL si-a aratat convingerea ca "pe 6 decembrie lucrurile se rezolva, toate semnele arata ca electoratul Romaniei nu mai poate accepta aceasta situatia" si a reiterat ideea ca daca va iesi presedinte in va desemna oficial pe Klaus Iohannis pentru postul de premier, in conditiile in care au fost create toate premisele ca acesta sa se bucure de sustinerea unei majoritati confortabile in Parlament.

Ads