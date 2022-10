Antonescu, paranoic din cauza lui Plesu, Tismaneanu si Cartarescu

Presedintele Partidului National Liberal, Crin Antonescu, a declarat ca este atat de bagat in seama de Plesu, Tismaneanu si Cartarescu incat incepe sa devina paranoic, pentru ca isi fac mereu si discuta un bilant al temelor, al motivelor, al scopului pentru care PNL a facut alianta cu PSD.

"Este foarte greu ca, dupa 20 de ani de confruntare cu cicatrici, pe teren, nu pe bloguri, dupa tot ceea ce inseamna distanta doctrinara dintre noi si PSD sa ajungem astazi impreuna. Vreau sa va spun, ca fara sa ma simt confortabil sub tirul zilnic, pentru ei lucreaza, nu as spune in ture ca la civili, ci pe sistem de plantoane ca la militari sau ca la servicii, azi e Tismaneanu, maine e Cartarescu, poimaine e Plesu, ca sa vorbesc numai de cei mari.

Cei mici sunt in tura continua si Antonescu este dusmanul poporului, Antonescu este dusmanul liberalismului, dreapta e distrusa, PNL a alunecat spre stanga, ne-am vandut lui Voiculescu, ne-am vandut lui Iliescu etc., etc. Nu mi-e la indemana nici chestiunea asta.

Ma simt stanjenit, sunt un om modest, sa te bage in seama, din trei in trei zile Plesu, din trei in trei zile Tismaneanu si din trei in trei zile Cartarescu, te imping usor, usor sa devii paranoic, ceea ce nu doresc, desi s-ar putea intampla, daca o tin in ritmul acesta. Si atunci imi fac mereu si discut un bilant al temelor, al motivelor, al scopului pentru care am facut acest lucru", a spus Antonescu.

Presedintele PNL sustine ca exista oameni care cred sau incearca sa ii convinga pe altii ca a fi de dreapta inseamna a fi contra PSD. "Se intampla cel mai adesea ca atunci cand esti de dreapta sa fii contra PSD, dar nu poti defini dreapta prin asta", a sustinut liderul liberalilor. El a spus ca primul semn de dreapta pe care l-a dat Traian Basescu a fost cand a luat casa din Mihaileanu.

"A spus ca nu o sa mai stea in casa de la stat si ca va sta in casa lui. Asa ca si-a dat casa de la stat in care apoi s-a mutat. Nu a mai stat in casa de la stat, ci a stat in casa lui, a lui Basescu. Daca asta inseamna dreapta pentru cumetrii Patapievici, Tismaneanu, Plesu, cine mai vor ei, pentru mine nu inseamna asta dreapta", a sustinut presedintele PNL.

Antonescu a afirmat ca el nu intelege ca esti liberal sau de dreapta atunci cand vii de 11 ori sa eviti dezbaterile din Parlament pe teme ca Legea salarizarii, Legea pensiilor, Legea educatiei si Codul muncii sau "sa faci bisnita pe vapoare" ori sa imparti banii din impozite si taxe celor aflati pe o lista.

