Antonescu: Pot face mai mult decat sa ma implic in campanie. Iohannis: Draga Crin...

Fostul presedinte al liberalilor, Crin Antonescu, a transmis sambata, de la tribuna Congresului PNL, ca poate face "mai mult" decat sa se implice in campania electorala pentru alegerile prezidentiale.

"Klaus Iohannis spunea aseara ca rolul meu este foarte important in campania electorala. Multumesc, domnule presedinte interimar, dar pot sa fac mai mult!", a declarat Crin Antonescu in alocutiunea de la tribuna Congresului.

Replica a venit din partea lui Klaus Ioahnnis, care a raspuns cu "draga Crin, multumesc!".

Tot in discursul sau, Crin Antonescu si-a prezentat si raportul de activitate.

"Imi e greu sa comprim in cinci-zece minute cinci ani de zile pe care eu, in calitate de presedinte, i-am petrecut. A fost, probabil, una dintre cele mai agitate perioade din istoria politica a Romaniei de dupa 1990, implicit din istoria PNL. Exista, la capatul acestei perioade, cateva invataminte de tras in legatura cu responsabilitatea, cu decizia, cu democratia, cu ce inseamna si care e partea de responsabilitate a unui partid. Am decis ca, oricat ar fi de greu, PNL trebuie sa ramana in opozitie. USL a fost o sansa pe care noi am socotit ca nu avem dreptul sa o incercam", a declarat, de la tribuna, Crin Antonescu.

Tot de pe scena, fostul lider PNL a vornit si despre "tradatorii" din partid, in uralele colegilor de partid, care l-au huiduit pe Calin Popescu Tariceanu.

"Nu vreau sa numar tradatori, desi lista lor e cumplit de lunga. Din fericire, si lista oamenilor care inteleg ce inseamna acest partid e suficient de lunga pentru a nu-mi permite sa spun nume fara a risca omisiuni. Tradatorii se agita, isi infiinteaza partide, candideaza. Sirul celorlalti e nedreptatit! Cine tradeaza inceteaza sa existe!!!", a mai declarat Antonescu.

Delegatii liberali din toata tara s-au reunit sambata, in a doua zi de Congres, pentru a-si alege noua conducere. De cea mai mare sustinere pentru functia de presedinte al PNL se bucura Klaus Iohannis. Primarul Sibiului candideaza pentru sefia partidului impotriva senatorului Ioan Ghise, fost edil al Brasovului, vechi membru al PNL.

Marea batalie se da pentru functiile de vicepresedinte, existand 57 de candidati pentru cele 31 de posturi.

Potrivit noului Statut, adoptat vineri, conducerea PNL va fi aleasa prin vot uninominal si nu prin vot pe liste, cum a fost la ultimele alegeri. De asemenea, numarul doi in partid va fi secretarul general, care va fi desemnat de catre noul presedinte, dupa alegerea sa.

