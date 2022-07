Antonescu si Ponta, despre cazul Nicolescu: Basescu se teme de alianta Opozitiei

Liderul PNL, Crin Antonescu, considera ca arestarea sefului Consiliului Judetan Arges, social-democratul Contantin Nicolescu, este o dovada ca justitia si politica interfereaza si tocmai din acest motiv se asteapta si la alte arestari.

"Desi azi se intampla unui om din PSD, starea de spirit cu care liberalii urmaresc situatia nu are de-a face cu partidele. Este vorba de punctul unde ajunge inteferanta justitiei in politica. Sunt alaturi de aceasta familie, in plan uman. Eu nu cunosc elementele din dosar, dar am avut parte in epoca Basescu cu o suita de arestari pe care judectorii le-au facut sau nu in stare de arest.

Trebuie sa stim cu totii cu privarea de libertate trebuie sa fie o stare exceptionala. Vedem cu cata usurinta se solicita si se obtine acest lucru. Exista un lant de coincidente pe care nu le pot perverti in dovezi. Ma astept la alte arestari, inscenari si cele mai grele lucruri", a declarat, joi, seara, la Realitatea Tv, Crin Antonescu.

Liderul liberal pune arestarea lui Nicolescu pe fondul faptului ca Puterea se teme de alianta ce se incheaga in aceste zile intre partidele aflate in Opozitie.

"Dupa momentele de la Iasi, dupa ce s-a intamplat la Mioveni, Puterea este in panica. Iminenta aliantei ii tulbura politica. Au crezut ca vor fi luni intregi de tratative si nu este asa. Am dovedit ca suntem hotarati sa apucam taurul de coarne. Toate acestea se leaga", a adaugat seful PNL.

Potrivit acestuia, modul in care a fost tratat Constantin Nicolescu este o dovada ca "reprezentantii Puterii sunt descalificati din punct de vedere politic si moral".

"Mai sunt cateva zile pana incheiem aceasta Alianta si presiunile asupra noastra sunt de acest fel. Le spun curaj alor nostri. (...)Asa procedeaza orice putere cu apucaturi dictatoriale. Cei mai multi dintre reprezentantii PD-L stau intr-un santaj mai amenintor decat membrii Opozitiei", considera liberalul.

Crin Antonescu sustine ca unul dintre motivele pentru care Opozitia a decis sa se alieze este acela de a-si spori gradul de credibilitate la nivel international.

"Si noi si cei din PSD ani de zile ne-am jenat, ne-am sfiit, am evitat sa discutam cu colegii nostri din familiile politice ce se intampla in Romania. Ne-am rusinat si am zis ca nu e frumos. Una din motivele pentru care facem aceasta Alianta este pentru a avea contacte in toate Europa, a avea credibilitate si a putea spune ca noi suntem alternativa. Noi mereu a trebuit sa explicam ca nu suntem niste banditi, niste corupti", a conchis Crin Antonescu.

"Fortele din Opozitie au inceput atacul"

La randul sau, liderul PSD Victor Ponta crede ca arestarea lui Contantin Nicolescu vine intr-o perioada in care "fortele din Opozitie au inceput atacul".

"Vin atacuri de toate felurile, pana la acest gen de intimidare maxima. Vreau sa zic ca PSD nu va ceda, ne vom bate cu toate mijloacele. Toti care stau acasa si cred ca nu li se va intampla asa ceva, sa se gandeasca de doua ori daca ne lasa singuri in aceasta batalie sau vin alaturi de noi.

Nu ma intereseaza toti hotomanii lui Basescu. Trebuie sa scapam de acesti indivizi. Traian Basescu a simtit nevoia sa arate ca inca e puternic. Ii vom dovedi nevinovatia lui Nicolescu, iar sistemul lui Basescu, Mircea Andrei si al celorlate cozi de topor vor cadea", a spus si Victor Ponta, la Realitatea Tv.

Din punctul sau de vedere, semnalul pe care il da Basescu in aceasta perioada este ca ii va aresta pe toti adversarii. "Cand sunt problema mari de rezolvat apar arestari. Ca e Vintu, ca e Becali, ca e Nicolescu...", a opinat el.

