Avertismentul lui Antonescu: PNL l-a facut premier pe Ponta, sa umble cu noi ca la "sfintele moaste"

Presedintele PNL, Crin Antonescu, a declarat, la Bacau, ca l-a facut premier pe Victor Ponta, colegul sau de alianta, si ca premierul "trebuie sa umble cu el ca si cu sfintele moaste".

Vorbind despre relatia dintre liberali si social-democrati, Antonescu a afirmat ca nu poate sa stie daca USL "nu se rupe maine", conform Evenimentul Zilei.

"Nu e zi de la Dumnezeu in care sa nu se spuna ca USL nu se rupe maine - acest lucru nu pot sa-l stiu, nu sunt profet. Nu dorim sa rupem o alianta politica pe care am construit-o greu, nu dorim sa aruncam la cos o constructie pe care o denumim 'Romania puternica'", a prezentat Antonescu, pe scurt, situatia din USL.

"PSD-ul trebuie sa faca altceva decat a facut in anii 2000-2004. Noi l-am facut pe Ponta prim-ministru - nu am pledat pentru nimeni cum am facut-o pentru el. PNL-ul este la zi cu obligatiile sale si trebuie sa se recunoasca acest lucru si trebuie sa ni se multumeasca", a mai declarat presedintele Senatului.

Liderul liberal a subliniat ca "PNL nu va fi ajutat de nimeni, nu va fi imprumutat cuiva".

"Va avea atata putere cat isi va lua singur. Candidatura mea cu sprijinul PSD nu e un bacsis, pe care mi-l dau colegii. Ei au insistat ca aceasta candidatura sa fie asumata de mine. Ponta trebuie sa tina minte ca umbla cu mine ca si cu sfintele moaste", a incheiat Antonescu.

