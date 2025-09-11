Crin Antonescu: Nu se pune problema scoaterii UDMR din Guvern

Desi partidele au reactionat negativ la pozitia UDMR, formatiune care nu este de acord cu nerecunoasterea independentei Kosovo, vicepresedintele PNL Crin Antonescu a declarat marti, intr-o interventie telefonica la Antena 3, ca nu se pune problema ca acest partid sa fie scos de la guvernare.

In plus, Crin Antonescu a explicat ca nu este absolut nicio problema ca Uniunea a avut o opinie diferita in problema Kosovo.

"UDMR are dreptul sa reactioneze cum doreste, in Romania. A rupe guvernarea din cauza asta mi se pare infantil si nu vom face asta", a conchis vicepresedintele PNL.

Pe de alta parte, presedintele UDMR Marko Bela a catalogat tot marti drept regretabila atitudinea partidelor politice impotriva UDMR, o solidaritate care nu a fost inteleasa de liderul Uniunii.

