Marea problema a liberalilor

Aparent, liberalii ar fi cei mai lipsiti de griji. Lipsiti de grija guvernarii, oricat de paradoxal ar suna, ea exista si apasa destul pe umerii PD-L, si fara luptele pentru putere si reorganizare care au loc in PSD, liberalii se confrunta totusi cu o problema cel putin la fel de mare. Strategia prin care sa reuseasca sa iasa din opozitie.

Acum, la anul sau peste trei ani, cu ocazia viitoarelor alegeri parlamentare, PNL stie foarte bine ca ratiunea sa de a exista se invarte in jurul participarii la putere.

Moartea proiectului Iohannis si pierderea alegerilor de catre Mircea Geoana a pus cruce definitiv oricarei posibile sau imposibile aliante cu PSD. Crin Antonescu, mai mult ca niciodata, acum proclama independenta partidului sau si neaga orice inchipuire a unei eventuale noi aliante cu partidul social democrat.

De cealalta parte, privind inspre PD-L, liberalii si-au inchis usile si mai puternic, din moment ce L. Orban a declarat de curand ca oferta PD-L de a intra la guvernare a fost una in bataie de joc. Oferta, continand totusi nu mai putin de patru ministere destul de importante in Executiv, mai exact Justitia, Munca, Finantele si Agricultura.

Cu o doza oarecare de sinceritate, liberalii ar trebui sa inteleaga si sa constientizeze ca, mai devreme sau mai tarziu, orice intrare la guvernare alaturi de un alt partid, va sfarsi in acelasi punct mort. Nici alaturi de PSD, nici alaturi de PDL, liberalii nu vor avea o alta soarta decat aceeasi pe care ar fi avut-o si in cazul actualei oferte PDL - un virtual mic tap ispasitor pentru toate viitoarele disfunctionaliati din actul de guvernare.

Singura sansa ca PNL sa scape de acest viitor nu tocmai ofertant ar fi ca, in cei trei ani care au ramas pana la viitoarele alegeri, sa se transforme intr-un partid egal celorlalte doua, PSD si PD-L. Crin Antonescu a invocat-o la intalnirea pe care liberalii au avut-o la Poiana Brasov, afirmand ca PNL poate deveni un partid de "peste 30%, ba chiar cel mai mare partid din Romania". Da, in timp, daca prin timp intelegem cel putin o perioada de 10 ani, PNL poate deveni cel mai mare partid din tara.

Insa, in conditiile date in prezent, daca vreo catastrofa economica sau sociala nu se petrece sub guvernarea PD-L si daca PSD nu dispare mancat de proprii membri, daca romanii nu vor suferi o subita si masiva contaminare de spiritul dreptei pure, PNL nu are realist vorbind nicio sansa ca in doar trei ani sa devina egalul celorlalte doua partide principale.

Astfel, el va ramane in continuare la mana unuia dintre ele. PNL va fi fortat atunci sa intre la guvernare, cu aproape aceleasi riscuri si "beneficii" ca si acum, sau sa aleaga o opozitie semi-permanenta, ce ar insemna treptata stingere a partidului prin saracirea si disparitia membrilor. Sa presupunem ca inca liberalii nu au scapat din vedere aceste calcule, iar viziunile lor atat de optimiste au mai mult rolul de motivare si imbarbatare a membrilor din tara.

Ceea ce pare insa sa le fi scapat liberalilor atunci cand isi inchid toate caile de comunicare atat cu Traian Basescu si partidul sau, cat si cu PSD este ca viitoarele alegeri parlamentare il vor gasi la Cotroceni tot pe Traian Basescu. Iar liberalii tot cu dansul vor fi nevoiti sa negocieze formarea guvernului, indiferent de rezultate.

In conditiile in care, pana atunci, pare greu de crezut ca PSD va urca spectaculos in sondaje sau ca PD-L va scadea dezastruos, PNL ar trebui sa aiba o singura grija - pastrarea Legii alegerilor uninominale in actuala forma. Deoarece schimbarea acesteia, conform eventualei dorinte a celorlalte doua partide, ar conduce automat aproape la disparitia liberalilor din Parlament.

Intr-un cuvant, PNL trebuie sa inteleaga ca doar stand pe margine si exersand discursuri teoretice de moralitate si virtute politica, au mai putine sanse sa creasca, decat daca ar alege sa se lupte pentru imaginea lor din postura de partid aflat la guvernare.

Acolo este locul unde demonstrezi daca esti sau nu in stare sa faci ceva. Asa cum, guvernarea pe care au incheiat-o in 2008 le-a adus un plus in sondaje, nu un minus. Identificarea momentului cel mai prielnic de a intra la guvernare apartine liberalilor, desigur, ca si posibilitatea de a refuza sau de a iesi din jocul puterii.

